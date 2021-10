Este jueves se confirmó la lista de artistas que animarán el show de medio tiempo del Super Bowl.

Y hablamos de “lista” porque no serán uno ni dos los que se subirán al escenario, sino que serán nada menos que cinco.

Dr. Dre, Eminem, Kendrick Lamar, Snoop Dogg y Mary J. Blige son los nombres elegidos para ser parte del esperado espectáculo que año a año concita la atención mundial, no sólo de los seguidores del fútbol americano sino que del público en general.

43 Grammys, 19 No. 1 Billboard albums and 5 legendary artists on the biggest stage in Los Angeles for the #SBLVI #PepsiHalftime show. 🎤 @drdre @SnoopDogg @Eminem @maryjblige @kendricklamar @pepsi @RocNation @NBCSports pic.twitter.com/THypGkS2si

— NFL (@NFL) September 30, 2021