La cantante brasileña Xuxa (58), de nombre real María Da Graca Meneghel, publicó recientemente un potente video que busca generar conciencia sobre el peligro de la covid-19, en medio de la pandemia. “Yo maté a mi madre”, dijo en el registro.

No obstante, rápidamente aclaró que sólo se trató de una propaganda para sus compatriotas en Brasil, país donde según datos de la Universidad Johns Hopkins se han registrado cerca de 314 mil muertes por causa de la enfermedad.

Recordemos que la madre de la artista falleció en 2018 tras verse afectada por largo tiempo por una enfermedad neurodegenerativa.

En el video, la cantante lanza una escalofriante frase: “Mi madre se contagió de covid. Yo maté a mi madre”. Esto, según su relato, luego de juntarse con amigas y llegar a casa a abrazarla y besarla, sin tener los resguardos necesarios.

Y si bien no le ocurrió a ella, la mujer deslizó que esta historia ha tenido lugar en varias familias.

“Estamos en el peor momento de la pandemia de Covid-19. Los hospitales están llenos. No hay más médicos. Ya no hay forma de abrir camas. El dinero ya no es una solución”, dijo la cantante.

Agregó que “nuestra única salida al colapso actual es convencer, educar y concienciar a la población para que se tome este momento en serio. Combate la banalización, el negacionismo y el abandono”.

“Quédese en casa, evite salir, use siempre una máscara, siga las reglas. Ahora es un esfuerzo para nosotros salir de esto mientras no llegue la vacuna”, pidió a sus seguidores.

Esta campaña llega luego de los polémicos dichos de la artista durante la semana pasada, tras solicitar que los presos de su país sean utilizados para experimentar “remedios y vacunas”.

“Yo tengo un pensamiento que puede parecer muy ruin para algunas personas, que puede parecer muy inhumano porque, en mi opinión, yo creo que existen muchas personas que hicieron muchas cosas erróneas y están ahí pagando sus errores ad eternum para siempre en prisión que podrían ayudar en esos casos de experimentos”, dijo.

Luego de esto agregó que “creo que, por lo menos, servirían para alguna cosa antes de morir, con remedios”.

Tras las diversas reacciones que generó su sugerencia, este sábado Xuxa publicó un video en su cuenta de Instagram donde pidió disculpas.