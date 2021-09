La cantante Shakira fue protagonista de un insólito ataque de jabalíes este martes en Barcelona, ciudad donde está radicada hace años.

Allí, a plena luz del día y mientras paseaba con su hijo Milan, fue abordada por dos especímenes en la zona de Pedralbes, los que terminaron llevándose su bolso.

“Miren cómo me han dejado el bolso dos jabalíes que me han atacado en el parque. Me han atacado, me han reventado todo y se iban llevando mi bolso por el bosque con mi teléfono”, contó la colombiana en una historia en Instagram.

En los registros, puede verse en parte el tamaño de jabalíes que incomodaron a la artista en su paseo por la ciudad.

“Y al final me han dejado el bolso porque me les he enfrentado”, contó la cantante. “Milan di la verdad, cómo tu mami se ha enfrentado a los jabalíes”, le comentó a su hijo, mientras lo seguía por su casa.

La situación no es inusual en Barcelona. Por estas horas, otro ataque se ha viralizado en las redes: el de un jabalí que nada en un canal cuando un ciclista lo anima a salir del agua.

Todo iba bien hasta que el animal pisa tierra. Allí, al recobrar su movilidad, atacó al hombre de inmediato y en plena grabación, obligándolo a huir y lanzarse al agua para no ser embestido.