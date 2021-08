Para nadie es un misterio que una de las celebridades planetarias del momento es Jennifer López, la artista neoyorquina que se ha vuelto una de las figuras más seguidas y deseadas por los fans alrededor del mundo.

Y es que, a sus 52 años, la cantante volvió con fuerza a la palestra tras retomar su relación amorosa con el actor Ben Affleck, con quien tuvo un bullado romance a inicios de los 2000.

Por ello, además de una serie de hitos que la también actriz ha alcanzado en los últimos años, muchos hablan de que la carrera y estilo de vida de la diva del Bronx supera su propia existencia.

Así es como en el último tiempo ha surgido un nuevo concepto que ha cobrado fuerza en los tabloides del espectáculo y en redes sociales: el “Efecto J. Lo”.

El “Efecto J. Lo”

En un reciente artículo publicado por el prestigioso medio The New York Times, la reportera Sarah Bahr investiga a fondo sobre esta última tendencia mediática que tiene en el centro a la intérprete detrás de éxitos como On The Floor y Let’s Get Loud.

“El efecto J. Lo es difícil de definir pero fácil de identificar. En general, se refiere a las formas en que Lopez, de 52 años, desafía casi todos los estándares humanos (belleza, éxito, edad, flexibilidad, relevancia, lo que se te ocurra). La expresión ha sido invocada en varios momentos de su carrera, a menudo para expresar asombro”, señala la escritora.

Y es que, para la gran mayoría, es difícil de ignorar que pasadas sus 5 décadas la estrella latina luzca como una diosa, esté tan vigente como a sus 20 y logre sorprender a sus seguidores con nueva música, algo que pareciera que hace “sin el menor esfuerzo”.

Los hitos de Lopez

La carrera de Jennifer partió cuando la artista atravesaba sus veinte, específicamente en 1991, año en que se convirtió en una de las bailarinas de respaldo de la popular boyband New Kids on the Block, lo que la llevó incluso a presentarse en los American Music Awards.

Posteriormente, logró un trabajo como bailarina en el programa del canal Fox In Living Color. Sin embargo, no fue hasta 1997 que obtuvo el papel que le daría un giro a su vida: el protagónico de Selena, la cinta autobiográfica de la malograda cantante tex-mex Selena Quintanilla, que fue estrenada en 1997.

Desde entonces Lopez comenzó una meteórica carrera que la llevó a publicar su primer disco On the 6 en 1999, el cual incluyó hits como If You Had My Love y Waiting For Tonight. Este trabajo fue seguido del exitoso album J.Lo en 2001, que contó con canciones como Love don’t cost a thing y Play.

De ahí en adelante, su vida profesional creció como la espuma, al igual que su vida personal con romances con ídolos como el productor y rapero Sean Combs y el propio Affleck.

Más vigente que nunca

Pero más allá de sus hitos laborales durante esos primeros años, lo realmente admirable es que J. Lo pareció vencer el paso del tiempo tanto a nivel físico como de vigencia, siendo hasta la fecha una de las celebridades más populares.

Y eso se debe, tal como indicó Bahr, al llamado “efecto J. Lo”.

Ejemplos hay varios. Uno de ellos es cuando a los 41 años “convenció a los productores de American Idol para que le pagaran unos 12 millones de dólares por sustituir a Simon Cowell, lo que desencadenó una fiebre de oro de jueces famosos que exigían sueldos similares… ‘Llámalo el efecto JLo"”, proclamó The Hollywood Reporter en ese entonces, afirmó la reportera.

Otro ejemplo fue cuando se aseguró una residencia de conciertos en Las Vegas a los 46 años, “evitando la pendiente descendente en la parábola de la fama. ‘El efecto J. Lo"”, aseguró en su momento un titular del medio Las Vegas Weekly.

Un ejemplo más reciente, pero igual de poderoso, fue cuando arrasó en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl en 2020 a sus 50 años. “Todo el efecto J. Lo fue algo hipnótico”, escribió en su momento la crítica de moda de The New York Times, Vanessa Friedman.

Otro análisis del “Efecto J. Lo”

En palabras de Andrea McDonnell, profesora asociada de comunicación en el Providence College de la Universidad de Michigan, cuyo trabajo incluye el análisis de los chismes sobre celebridades, parte de este efecto parece hablar de la capacidad de Lopez “para marcar tendencias, especialmente en las redes sociales”. Lo anterior, haciendo hincapié en el revuelo que causó la confirmación de su romance con Affleck en una publicación de Instagram por su cumpleaños 52, publicada el pasado 24 de julio.

“No es que antes de Bennifer no se produjeran anuncios sobre las relaciones en las redes sociales. Es más bien que J. Lo es una figura cultural de tal calibre que podemos vincular otros sucesos a sus publicaciones y compararlos”, afirmó la experta.

Pero otro de los motivos de análisis de dicha publicación es que muchos atribuyen como parte del “Efecto J. Lo” al poder de la cantante por mejorar la apariencia de los hombres con los que sale, como fue el caso de Marc Anthony, de su anterior pareja Álex Rodríguez y del propio Affleck.

Precisamente, el nombre científico para este fenómeno en que personas atractivas “mejoran” la apariencia de sus parejas, volviéndolas más deseables a ojos de terceros, es el de copia de selección de pareja.

Ryan C. Anderson, investigador de la Universidad de Monash, en Australia, dijo al respecto que al estar “en una relación con una mujer sumamente deseable, un hombre transmite que tiene al menos algunos rasgos deseables. Sería algo así como si LeBron James recomendara un par de zapatos de baloncesto”.

Es lo mismo que podrías estar viviendo en este momento, en el caso de que estés siendo más “apetecible” para otros, producto de tu relación con una persona considerada atractiva, exitosa y/o deseable.

¿Cuánto podría durar este efecto?

Pese a lo que pudiera pensarse, si uno hace memoria en los últimos 20 años Jennifer Lopez se ha mantenido bastante vigente en términos profesionales y mediáticos.

No obstante, esto no quiere decir que su “brillo” en términos de la citada copia dure para siempre.

De acuerdo a Anderson, “No está claro durante cuánto tiempo alguien se mantiene deseable, cuánto tiempo dura el ‘brillo’. Lo que sí sabemos es que alguien que es románticamente deseable ahora es generalmente más valorado que alguien que era románticamente deseable antes”.

Pese a este nuevo flujo de popularidad y deseo que la cantante ha despertado tras retomar su relación con Affleck, lo cierto es que la cantante tiene ‘brillo’ de sobra para seguir reluciendo.

Si su relación con el actor no prospera, es casi seguro que J. Lo seguirá sorprendiendo a sus fanáticos con nuevo material, rutinas de belleza y una figura envidiables, además de otras novedades como aquellas a las que nos tiene acostumbrados.