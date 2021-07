Fue en una de sus últimas apariciones en televisión, en el programa Today de NBC, que la actriz y cantante estadounidense Jennifer López (51) evadió una de los temas que mantiene atentos a sus seguidores: su relación amorosa con el actor Ben Affleck (48). Mientras, medios reportan que están “locamente” enamorados

En el espacio, mientras hablaban sobre el relanzamiento de la canción Love Make the World Go Round, la presentadora Hoda Kotb le consultó sobre su felicidad. “Mira, solo tengo que decirte, cada vez que veo una foto tuya y de Ben, pienso, ‘se ve más feliz, se ve más feliz’“, emplazó.

Ante la evasión de la intérprete de I’m real y Play, la periodista volvió a preguntar. No obstante, la artista insistió en no responder.

“La canción salió hace cinco años, cinco años desde que la hicimos”, dijo. Luego habló sobre el amor, aunque sin referir directamente a Affleck, consignó E! Online. “Y creo que ese mensaje de amarnos unos a otros y unirnos y amar nunca es más relevante de lo que es ahora”, agregó.

.@hodakotb catches up with @JLo and @Lin_Manuel, who are re-releasing their charity single “Love Make the World” to mark the five-year anniversary of the Pulse nightclub shooting. pic.twitter.com/2s971yOSl2

— TODAY (@TODAYshow) July 20, 2021