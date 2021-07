El puertorriqueño Ricky Martin y la chilena-estadounidense Paloma Mami se han llevado positivos comentarios a su última colaboración musica, Qué Rico Fuera, sumando más de 20 millones de reproducciones en su cuenta oficial de YouTube.

Incluso, presentaron este nuevo sencillo en los Premios Juventud, los cuales son organizados por la cadena estadounidense Univisión.

Es así, como ambos artistas compartieron una entrevista con Genius, en la cual contaron cómo llegaron a colaborar juntos y cómo fue el proceso de creación de trabajo para llegar al resultado final.

“Cuando llegó a mi dije ‘esta canción es mía’ y yo quería trabajarla con alguien joven, refrescante, que sabe lo que quiere y que no tenga miedo de decir cosas, y llevo mucho tiempo obsesionado con esta artista que está a mi lado”, señaló el artista de 49 años.

“Pero primero lo tiré al cosmos a ver qué pasa y qué me contesta, y me dijo que sí (…) tú puedes hacer lo que quieras, vuela como quieras, aquí no se obliga a nadie”, agregó el cantante.

Por su parte, Paloma Mami expresó que “eso fue la parte más bacán porque me dejó súper libre”.

Revisa la entrevista a continuación: