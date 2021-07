Una gran sorpresa causó la pérdida de peso de Christopher Schwarzenegger, hijo menor del actor Arnold Schwarzenegger.

El joven de 23 años fue captado la semana pasada saliendo de un restaurante en Beverly Hills, California, y de inmediato captó la atención de los medios.

Christopher, quien suele mantener un bajo perfil y evadir a los paparazzi, ya había llamado la atención hace un año con una notoria baja de peso, no obstante, actualmente luce una figura completamente nueva e incluso un renovado estilo con barba.

“Comenzó a hacer ejercicio y a elegir mejores alimentos. Estuvo en la escuela viviendo como un típico chico universitario durante unos años, pero ahora está creciendo y está listo para cuidarse mejor”, explicó una fuente cercana al joven al portal HollywoodLife en 2020.

Durante años Christopher fue comparado con su padre y sus hermanos, quienes son reconocidos por tener un escultural físico. Incluso se crearon memes a sus expensas y fue usado para un gran cantidad de bromas.

Y es que no sólo su padre ha cultivado una carrera gracias a su cuerpo. Su hermano Patrick Schwarzenegger trabaja como modelo y actor, mientras que su medio hermano Joseph Baena fue fisicoculturista durante años, compartiendo su preparación en redes sociales.

Por su parte, Christopher, el menor de los tres hijos de Arnold y Maria Shriver, optó por una carrera universitaria y se graduó el año pasado de la Universidad de Michigan.

“Christopher, eres un campeón y te amo”, escribió el orgulloso padre en Instagram. “Sé que tu graduación de Michigan no fue la gran celebración con la que soñaste durante años, pero caminar por un escenario no es lo que me hace sentir tan orgulloso de ti: es tu compasión, tu trabajo duro, tu visión, tu pensamiento crítico, y tu desinterés que me hace estallar de orgullo. No puedo esperar para verte seguir escalando y triunfando”, cerró.