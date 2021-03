La nieta de la reina Isabel II de Inglaterra, Zara Tindall, dio a luz al décimo bisnieto de la monarca. El inesperado parto, según reveló su esposo, ocurrió en el baño de la mujer de 39 años.

Casada con el rugbista Mike T., Tindall es hija de la princesa Ana, la única mujer descendiente de la reina, lo que la convierte en la decimonovena en la línea de sucesión al trono.

El pequeño, llamado Lucas, pesó cerca de cuatro kilógramos según reportó la revista People. La pareja, previamente, había dado vida a Mía (7) y Lena (2).

“La reina y el duque de Edimburgo están encantados con la noticia y esperan conocer a su décimo bisnieto cuando las circunstancias lo permitan“, dijeron en un comunicado del Palacio de Buckingham.

Fue en el podcast The Good, The Bad and The Rugby que Mike reveló que el nacimiento había ocurrido en su casa en Gloucestershire, al suroeste de Inglaterra… específicamente, en el baño.

“Un pequeño bebé llegó a mi casa”, dijo, al mismo tiempo que agradeció haber estado, en ese momento, con una amiga de Zara quien les advirtió que no serían capaces de llegar a un hospital.

“Fue correr al gimnasio, conseguir una colchoneta, entrar al baño, poner una colchoneta en el piso, toallas abajo, ‘corsé-corsé-corsé"”, contó.

“Afortunadamente, la partera que iba a recibirnos en el hospital no estaba tan lejos, así que condujo y llegó allí tal como habíamos asumido (…) Y luego llegó la segunda partera justo después de que había llegado ‘el jefe"”, continuó.

Este nacimiento llega luego que Pippa Middleton, hermana de la duquesa de Cambridge Kate Middleton, diera a luz a una niña una semana atrás. Mientras, la princesa Eugenia trajo un nuevo bebé al mundo en febrero.