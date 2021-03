Tras las fuertes revelaciones sobre los abusos sexuales de los que fue victima, Demi Lovato también aseguró que estuvo a punto de recaer en su adicción a las drogas por culpa de la prensa, esto a pocos meses de la sobredosis que la tuvo debatiéndose entre la vida y la muerte en 2018.

En una entrevista con la revista Paper, la actriz y cantante contó cómo se sintió cuando un medio de comunicación habló de su peso, tras terminar su rehabilitación.

“Creo que fue justo después de salir de rehabilitación en 2018. Vi un artículo en alguna parte que decía que tenía obesidad mórbida”, recordó Lovato, quien sufrió de bulimia en la adolescencia.

“Y eso es lo más desencadenante que podrías escribir sobre alguien con un trastorno alimentario. Eso apestaba, y quise renunciar, quise consumir, quise rendirme. Y luego me di cuenta de que si no lo miraba esas cosas (los artículos en la prensa), entonces no pueden afectarme. Entonces, dejé de mirar y realmente trato de no mirar nada negativo”, añadió.

“Creo que los aspectos positivos superan a los negativos. Creo que si no lo hicieran, no estaría haciendo esto”, agregó.

En la misma entrevista, Demi comentó que cree que fueron sus desordenes alimenticios no tratados, los que la llevaron a recaer en la droga en 2018, tras haber pasado seis años sobria. Según la artista, estaba “cansada terminar en el suelo con entrenamientos y dietas extremas”.

Todo lo que ha vivido, la convirtieron en un ejemplo para sus fans, quienes suelen compartir sus propias experiencias con ella, lo que a la larga terminó haciéndole daño.

“Es agotador, sí, y es difícil”, reconoció. “Es la razón por la que mis meet and greets se han acortado mucho a lo largo de los años. Más de un puñado de personas me estarían diciendo cada vez: ‘Me salvaste la vida’ o me mostrarían los cortes en sus muñecas. Sé que tienen buenas intenciones, sé que confían en mí porque no tienen a nadie más. Pero toma mucho de mí”, dijo.

No obstante, también aseguró que los sacrificios de hacer públicas sus luchas valen la pena. “No quiero vivir nunca con miedo. Y siento que la mejor manera de no hacerlo es viviendo mi verdad”, aseveró.

Lovato también reconoció que ahora ella dirige su vida y que la moderación es parte fundamental de ella. De hecho, asegura que se permite beber alcohol y fumar marihuana, pero siempre forma responsable.

Recordemos que en su nuevo documental Demi Lovato: Dancing with the devil, que debuta este martes en Youtube, la artista habló abiertamente de la sobredosis que vivió en 2019 por fumar heroína e ingerir oxicodona mezclada con fentanilo.

Aquella mezcla le provocó tres derrames cerebrales, un ataque cardíaco, insuficiencia orgánica múltiple y neumonía por asfixia. Además quedó con serios problemas de visión permanentes por lo que ya no puede conducir.

En el filme, también reveló su dealer la agredió sexualmente mientras estaba incapacitada y que fue violada a los 15 años, mientras era parte de Disney.