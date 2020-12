Jon Huber, conocido en la WWE como Luke Harper y en la All Elite Wrestling (AEW) como Brodie Lee falleció a sus 41 años de edad.

La noticia fue confirmada por la AEW durante la jornada del sábado 26 de diciembre, con un sentido mensaje a través de Twitter.

“La familia de All Elite Wrestling está con el corazón roto. En una industria llena de gente buena, Jon Huber era excepcionalmente respetado y amado en cada forma. Un talento feroz y cautivador, un mentor reflexivo y simplemente un alma muy amable que contradecía rotundamente con su personaje como Mr. Brodie Lee”.

“El amor de Jon por su esposa Amanda y sus hijos Brodie y Nolan era evidente para todos nosotros, quienes fuimos afortunados de pasar tiempo con él, y le enviamos nuestro amor y apoyo a su hermosa familia, hoy y siempre. La popularidad de Jon entre sus colegas y su influencia en el mundo de la lucha libre profesional era global y trascendió AEW, así que esta pérdida será sentida por muchos por un largo tiempo”.

“Fuimos privilegiados de llamar a Jon Huber un hermano, un amigo y uno de nosotros aquí en AEW”, reza el comunicado.

Según informó el portal IGN, el luchador se retiró de las pantallas en marzo, lo que mantuvo a sus fans preocupados por él durante este 2020.

A su vez, la WWE, dedicó unas palabras a quien encarnó a Luke Harper, “extendiendo condolencias a su familia, amigos y fanáticos”.

WWE is saddened to learn that Jon Huber, known to WWE fans as Luke Harper, passed away today at age 41. WWE extends its condolences to Huber’s family, friends and fans.https://t.co/hZnBguE4Mj

— WWE (@WWE) December 27, 2020