La Sala del Senado aprobó en general y en particular el proyecto que amplía el rango de beneficiarios de la Pensión Garantizada Universal (PGU).

En concreto, la iniciativa se respaldó con 42 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.

Este proyecto no fue modificado en la Comisión de Hacienda de la Cámara Alta, pese a que había muchos cuestionamientos en torno al cálculo del universo de beneficiados.

Esta propuesta fue aprobada esta mañana, fue puesta en primer punto de tabla durante esta jornada, y luego de una serie de intervenciones de senadores de oficialismo y oposición se acaba ratificar la aprobación y despacho a ley del proyecto que mejora el acceso a la PGU.

El Gobierno está estimando una mejora de alrededor de 60 mil a 70 mil personas, sin embargo, hay una crítica que se ha planteado de parte del consejo consultivo previsional, que está indicando que ese universo es mucho menor y que también el Gobierno debió haber esperado el informe de este organismo, para finalmente tomar una determinación respecto de su resultado.

En el caso de los senadores, ellos han pedido que se mejore la búsqueda de personas que aún reciben el beneficio y se ha adquirido un compromiso de una mesa de trabajo entre el gobierno y las autoridades pertinentes.

Ahora, la iniciativa se despacha a la Cámara de Diputados y Diputadas para que comunique su aprobación al Ejecutivo.

PGU

Frente a esto, la ministra del Trabajo y Previsión Social, Jeannette Jara, dijo que “esta ley viene a generar la posibilidad de que 70 mil personas mayores más se incorporen a la Pensión Garantizada Universal”.

“El aumento de la cobertura del 60 al 90% de la PGU, partió en el mes de agosto del 2022, desarrollando el Instituto de Previsión Social distintas gestiones para poder llegar a las y los beneficiarios, sin embargo, se instalaba entre varias personas un sensación de injusticia, porque no entendían por qué no calificaban si cuando se sentían que no eran parte del 10% más rico de la población, explicó la secretaria de Estado.

En tanto, el ministro de Hacienda, Mario Marcel detalló que la iniciativa “tiene por objeto incorporar a 70 mil adultos mayores como beneficiarios de la PGU. Eso tiene un costo fiscal del orden de los 170 millones de dólares anuales, y está financiado básicamente con recursos del Presupuesto”.