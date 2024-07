El pasado viernes, la isapre Colmena envió un comunicado a sus afiliados señalándoles que su sitio web -que cuenta con una sucursal virtual para que las personas realicen diversos trámites- había sufrido un ciberataque.

Además, el incidente generó afectación en otros sistemas, por lo que el problema se extendió a la atención en las sus sucursales físicas y la aplicación móvil.

Ya han pasado cuatro días y lo anterior persiste.

De hecho, la Superintendencia de Salud tomó cartas en el asunto y mediante un oficio le solicitó a la isapre información al respecto, en especial por cómo este hecho está afectando a los usuarios.

El organismo fiscalizador observó que entre las quejas más relevantes, están las que apuntan a la imposibilidad de comprar bonos para atención médica, pedir rembolsos o usar los excedentes.

A través de sus redes sociales, Colmena ha recibido decenas de quejas por parte de los afectados, a quienes le responde detallando una dirección de correo electrónico para que envíen sus solicitudes.

“Nuestro equipo está trabajando para dar solución lo antes posible a esta incidencia. Lamentamos los inconvenientes”, ha reiterado Colmena en sus respuestas.

Si bien evitó profundizar el alcance del ataque informático, la isapre subrayó que implementó medidas “para gestionar el incidente y restablecer en el menor plazo posible la completa normalidad” de sus operaciones.

@IsapreColmena que pasa que hace días que trato utilizar la aplicación y no funciona , lo cual no me permite comprar con mis excedentes y los teléfonos no contestan !!!!

— Char (@charlestoton) July 1, 2024