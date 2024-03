El fundador de AquaChile y empresario clave en la industria del salmón en el sur del país, Víctor Hugo Puchi, falleció hoy a los 71 años.

La información fue confirmada por el gerente general de la compañía, Sady Delgado, quien dio a conocer el hecho a través de su cuenta de LinkedIn.

“Hoy falleció Víctor Hugo Puchi, fundador de AquaChile, de la cual fue parte hasta 2019. Él fue uno de los pioneros de la industria del salmón de Chile y artífice de su crecimiento y desarrollo”, comentó.

A lo anterior añadió que es “difícil entender la evolución de esta industria sin la figura de Víctor Hugo. Un hombre sencillo, astuto, valiente, que tenía un enorme cariño por Chile y sus regiones”.

“En nombre de AquaChile, nuestras condolencias a su señora, hijos y familia”, concluyó.

Víctor Hugo Puchi: Hombre clave en la industria del salmón

El empresario nació en Coyhaique. Estudió en una escuela rural para luego ingresar a un colegio de curas italianos. En tercero medio logró ir a estudiar a Estados Unidos para luego estudiar economía en la Pontificia Universidad Católica, según detalló Pulso.

Luego, en 1983 volvió a EEUU para estudios de postgrado en Chicago. Tras regresar a Chile pasó por diversos cargos gerenciales en compañías como Iansa y Quiñenco, para ingresar en 1988 a la industria del salmón.

Diez años después, fundó AquaChile, teniendo el control sobre la misma junto a la familia Fischer. En agosto de 2018 anunció la venta de la compañía a Agrosuper por US$850 millones.

“En 1991 trabajaba en Quiñenco y quise seguir part-time. Como no me lo permitieron, me fui a trabajar de lleno en los salmones, no me he arrepentido“, comentó Víctor Hugo Puchi según destaca Pulso.

Tras esta operación, el empresario recibió US$285 millones, dada que su participación en la compañía era de un 33,03%.