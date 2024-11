Este miércoles se dio inicio a la votación del proyecto que busca ampliar la cobertura del subsidio eléctrico. Con la presencia del ministro de Energía, Diego Pardow, se votaron los primeros artículos, destacando el aumento transitorio del impuesto verde, que ahora será de un total de US$10 por tonelada de CO2. La medida busca recaudar $70 mil millones anuales, pero generó discordancia en la comisión de Minería y Energía de la Cámara Baja, ya que la oposición considera que estos impuestos no son temporales y pueden perjudicar nuevas inversiones en el sector eléctrico. Otra medida aprobada permite a las asociaciones de consumidores revisar los precios de los contratos de suministro eléctrico. No obstante, un aspecto polémico sobre el financiamiento de los Pequeños Medios de Generación Distribuida quedó pendiente de tratamiento, ante la oposición que considera innecesario destinar nuevos fondos para ampliar la cobertura del subsidio eléctrico.

Este miércoles se comenzó a votar el proyecto que amplía la cobertura del subsidio eléctrico, iniciativa que busca mitigar las alzas en las cuentas y que buscaba beneficiar a cerca 4,7 millones de personas pero que, según las postulaciones, solo abarcaría a casi 2 millones de usuarios.

Con la presencia del ministro de Energía, Diego Pardow, se inició la votación de los primeros artículos. Uno que causó bastante discordancia en la comisión de Minería y Energía de la Cámara Baja, es el pilar que aumenta de forma transitoria el impuesto verde (por emisiones de dióxido de carbono, CO2).

Con ello, se aumenta en US$5 la cantidad de impuestos por cada tonelada emitida: es decir, ahora serán US$10 en total por cada tonelada de CO2. Quienes pagarán esta sobretasa transitoria entre este año y el 2026, son aquellas centrales conectadas al sistema nacional y que emiten 25 mil toneladas anuales o más de dióxido de carbono.

Así, desde el Gobierno esperan recaudar $70 mil millones anuales.

Subsidio eléctrico: aprueban sobretasa transitoria al impuesto verde

La votación fue dividida, ya que en la oposición sostienen que este tipo de gravámenes finalmente no son transitorios, sino que se aplican para siempre, perjudicando a nuevas inversiones en el sector eléctrico. Así lo afirmó el diputado RN, José Miguel Castro.

“En cuanto al impuesto verde, creo que al final si o si termina repercutiendo en las cuentas para adelante, y ya sabemos la historia respecto a los impuestos: se terminan quedando para siempre. No creo que haya sido una buena solución”, sostuvo Castro.

Otro aspecto que también fue aprobado, por votación dividida, es la norma que habilita a las asociaciones de consumidores para iniciar procedimientos de revisión de precios de contratos de suministro eléctrico.

El diputado de la Federación Regionalista Verde Social, Jaime Mulet, dijo que esta norma impedirá que las empresas se beneficien en demasía, y a costa del bolsillo de los consumidores.

“Hoy los contratos de suministro solamente pueden ser revisados si hay cambios en las condiciones económicas por las propias empresas, las generadoras y distribuidoras”, detallo el parlamentario.

Uno de los aspectos más polémicos no alcanzó a ser tratado en la jornada, y tiene que ver con el pilar de financiamiento de los Pequeños Medios de Generación Distribuida (PMGD), donde la oposición adelantó que no apoyarán esta fuente de financiamiento, ya que no se requieren nuevos fondos para ampliar la cobertura del subsidio eléctrico.