El presidente argentino, Javier Milei, se reunió este martes en los márgenes de la cumbre del G20 con la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, quien destacó el “impresionante progreso” de su gobierno para “estabilizar la economía y hacerla más basada en las leyes del mercado”.

En un comentario en la red X, que acompañó con una foto junto al mandatario argentino, Georgieva dijo que están “listos para apoyar a Argentina y a su pueblo en la construcción de estos logros”.

Had another productive meeting with President @JMilei of Argentina. We took stock of the impressive progress in stabilizing the economy and making it more market-based. We stand ready to support Argentina and its people in building on these achievements. pic.twitter.com/pTqFYZjdFA

