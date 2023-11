El médico y exministro de Salud, Enrique Paris, apuntó contra el ministro de Hacienda, Mario Marcel, en el contexto de la crisis de las isapres, las cuales alertaron hace unos días que se encuentran en “cuenta regresiva” -ante el fallo de la Corte Suprema por la prima de Garantías Explícitas en Salud (GES)- por lo que pidieron a las autoridades tomar medidas para “impedir una catástrofe” en materia de salud.

“Se habla de quiebra, inviabilidad financiera, de un negativo efecto dominó, (que afectaría) desde las grandes clínicas hasta los centros médicos más pequeños. Con el consiguiente impacto en la fuente laboral de mucha gente. Por eso siempre me llamó la atención el ministro Marcel, porque me extraña su silencio”, expresó Paris en un seminario, citado por Pulso.

Con ese argumento, el exministro enfatizó que le sorprende “el silencio” de una persona que “tiene que ver justamente con la empleabilidad, con la parte económica del país”.

“Si llegan a quebrar las clínicas pequeñas, los laboratorios, los centros pedagógicos, obviamente que vamos a tener un aumento en la cesantía”, añadió.

El lunes -y en la misma línea- el exsuperintendente de Salud, Manuel Inostroza, opinó que el actual Gobierno busca que las instituciones de salud previsional dejen de existir “de facto” para que todos los usuarios del país coticen en Fonasa.

Afirmó que el Ejecutivo “está más preocupado de que por la vía de facto, de realidad, se produzca la quiebra del sistema y más que intentar reformar el sistema, generar la situación de hecho de que todos nos vamos a ir a Fonasa”.

La Asociación de Isapres pidió el viernes, tanto al Gobierno como al Congreso, “impedir una catástrofe en el sistema de salud” y que el espacio de acción para ello ahora “es muy breve”.

Asimismo, llamó a las autoridades a conseguir definiciones, de las que dependerá si en los próximos meses “asistimos al desmantelamiento de la salud privada o si enmendamos el rumbo hacia una sostenibilidad que permita transitar a una reforma integral del sistema, poniendo al centro las necesidades de las personas”.