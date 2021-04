La jornada, desarrollada el miércoles pasado, comenzó con la visita a un proyecto del Programa de Riego Asociativo (PRA) de INDAP, que beneficia a tres usuarios del sector Rincón La Vega y que participan del Programa de Desarrollo Local (Prodesal) ejecutado con el municipio de Lolol.

Las obras contemplaron la instalación de un sistema de bombeo que obtiene energía desde una plataforma de 12 paneles fotovoltaicos para el riego de 1,3 hectáreas de paltos.

La inversión total de este proyecto fue de $18.259.618, de los que INDAP aportó $ 16.251.060. El resto de los recursos ($ 2.008.558) fueron entregado por los usuarios. Cuentan además con un estanque en el que acumulan aguas que por contrato extraen desde el embalse Convento Viejo.

El proyecto se complementa con recursos otorgados por el Programa de Riego Intrapredial (PRI) para que cada integrante del grupo acceda a un estanque acumulador de 50.000 litros, con sistemas de conducción para el riego. El costo total de esta iniciativa fue de $ 4.382.524, con un incentivo por parte de INDAP de $3.944.272.

Carlos Recondo destacó que en este conjunto de inversiones extra e intrapredial “están todos los instrumentos con los cuales la Agricultura Familiar Campesina puede mejorar sus sistemas productivos, porque ahora tiene agua”.

Enfatizó que por esta razón “hemos privilegiado para la región de O´Higgins más de $2.400 millones que vamos a invertir en proyectos de riego similares”.

Adelinda Sánchez, pequeña agricultora de hortalizas y frutales, representante del Grupo de usuarios del Sector Rincón La Vega, y que semanalmente asiste a un Mercado Campesino de INDAP donde ofrece verduras, porotos, pimentones, salsas de ají y de tomates, etc., cuenta orgullosa que le ha ido “muy bien” desde que mejoró el suministro de agua.

Observando esta infraestructura de apoyo, agrega: “Me emociono, porque me ha ido mucho mejor. Antes no me alcanzaba el agua (…) Tenía que estar poniendo poquita agua para que pudiera alcanzar”. Su apuesta para los próximos años es “llegar muy lejos”.

Más tarde, la comitiva se trasladó hasta La Vega, otro sector de Lolol, para visitar a Héctor Zúñiga Duarte, pequeño productor dedicado a la leche.

Con el apoyo de INDAP, a partir de un crédito y de recursos del programa Desarrollo de Inversiones (PDI) adquirió cuatro vacas de la raza Jersey, una máquina ordeñadora y construyó un galpón forrajero que le permitieron introducir mejoras en su unidad productiva. La raza Jersey se caracteriza por la producción de leche de alto contenido graso y por la docilidad de sus vacas.

Se trata además de un usuario que, a partir del trabajo de modernización de los principales programas e instrumentos institucionales que INDAP ha promovido durante el último tiempo, ha migrado desde el Prodesal hacia el Servicio de Asistencia Técnica (SAT) Bovinos Carne y Leche.

Al participar de este programa, el usuario puede acceder a mayores beneficios: créditos más grandes y asesoría especializada que le permite impulsar su emprendimiento a un estado mayor de producción y comercialización. En la ocasión el director nacional dialogó con el productor sobre su experiencia como usuario de INDAP y sus impresiones del proceso de migración voluntaria desde el Prodesal al SAT.

Héctor Zúñiga relató que comenzaron en el rubro de la leche hace tan solo unos dos años “para probar y nos ha ido bien, gracias a Dios con el apoyo del Prodesal y ahora del SAT”. Respecto de la migración a este último programa comentó que ha significado mucho respaldo en este proyecto: “Nos han venido a apoyar, nos vienen a ver los animales, todas las cosas (…) Espero que me sirva para crecer, para agrandarme con la lechería, y ahora con el SAT lo veo más posible que antes”.

El director nacional de INDAP, Carlos Recondo, junto con felicitar a Zúñiga por haber dado este salto, resaltó que su caso es “una buena muestra de lo que es el proceso de modernización: un agricultor del Prodesal que está ahora en un programa de mayor envergadura que le permite acceder a más inversiones, a más y mejor asistencia técnica y con eso mejora el proceso productivo. Eso es lo que perseguimos desde INDAP con nuestros agricultores”.

La última parte del recorrido contempló la visita a Mariano Argomedo, pequeño agricultor del sector Rinconada de Quiahue, Lolol. Recibe apoyos y asesorías del Prodesal de Lolol; dedicado principalmente a la crianza de ovinos, a partir del acceso al agua gracias a un acuerdo con el concesionario del embalse Convento Viejo, se reconvirtió a la producción y comercialización de hortalizas.

Durante 20201, recibió $7.999.848 del programa de Riego Intrapredial (PRI) de INDAP para la implementación de un proyecto de riego que contempla Energías Renovables No Convencionales (ERNC).

Asimismo, esta última parada incluyó el predio de Lucía Villegas, usuaria del Prodesal de Lolol, productora de quesos de cabra. Carlos Recondo conoció en terreno su actividad y sus instalaciones como la sala de elaboración de quesos, espacio que posee resolución sanitaria para su funcionamiento.

Durante los años ha recibido distintos apoyos de INDAP para sus proyectos que le han permitido concretar la adquisición e implementación de infraestructura como equipo de ordeña móvil, una sala de proceso para la elaboración de quesos.

INDAP, a través de la Agencia de Área Lolol, atiende anualmente a poco más de 1.200 pequeños productores agrícolas de Lolol, Pumanque y Paredones; posee un equipo de cinco funcionarios, integrado por ejecutivos integrales, administrativos y la encargada de esta unidad territorial. En cuanto al presupuesto de riego para este 2021, la región de O´Higgins cuenta con M$ 2.423.565 que están a disposición de la Agricultura Familiar Campesina.

La visita del director nacional se desarrolló en una comuna que se encuentra en Fase 3 del Plan Paso a Paso y cumplió con las recomendaciones y exigencias, sugeridas por la autoridad sanitaria para evitar contagios por Covid-19. Concentró su atención en los proyectos de riego con ENRC, como también en las inversiones que, a través de instrumentos como el PDI e IFP, INDAP entrega a los pequeños agricultores para impulsar sus emprendimientos.