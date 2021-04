Los resultados de la Encuesta de Ocupación y Desocupación (EOD) del Microdatos de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile revelan que los efectos de la pandemia siguen presentes en el mercado laboral.

La directora ejecutiva del Centro de Microdatos, Lorena Flores, informó que en marzo de 2021 la tasa de desempleo en el Gran Santiago fue de 11,3%.

La cifra representa una baja de 0,2 puntos porcentuales (pp) respecto a diciembre de 2020 y de 4,3 pp si se compara con el valor registrado en marzo de 2020.

El desempleo cayó 27% en doce meses debido al aumento de 5,9% en el número de ocupados y al crecimiento de la fuerza de trabajo en 0,7%, no obstante, estos dos indicadores tuvieron una variación negativa en comparación a sus resultados en diciembre de 2020.

Asimismo, los inactivos, o sea la población que está fuera de la fuerza de trabajo, aumentó tanto en el trimestre como en doce meses.

Al desglosar por género, la tasa de desempleo masculina es de 10,4%, que significa una variación negativa anual de 5,7 pp, mientras el desempleo femenino llega a 12,4% que representa un descenso de 2,5 pp en un año.

Del total de desocupados, el 87,8% corresponde a personas cesantes, es decir, que han trabajado anteriormente con remuneración. En este sentido, el tiempo promedio de cesantía pasó de 3,6 a 6,7 meses.

Relación entre bonos y deserción laboral

En los últimos días, desde el mundo empresarial opinaron que existiría una relación entre los estímulos otorgados por el Gobierno y la deserción laboral, y también que por ello algunos desocupados no estarían buscando empleo.

Al respecto, la directora ejecutiva del Centro de Microdatos sostuvo que no existía relación al respecto.

“Uno se pregunta por qué habiendo puestos de trabajo disponibles, no se han llenado. De los inactivos totales, un 9% dice que no sale a buscar empleo por las cuarentenas (…) y que por ello los empleadores no pueden atraer trabajadores”, comentó Lorena Flores.

“Si bien se pensó una relación con la entrega su subsidios, sólo un 0,8% de las personas dice que no sale a buscar trabajo producto de que tiene algún subsidio o aplicó algún retiro (AFP)”, detalló.

Participación laboral

Por otra parte, la tasa de participación laboral –que es la proporción de la población en edad de trabajar que es activa en el mercado laboral porque trabaja o busca empleo– es de 55,9% y se ubica en un nivel más bajo que en marzo de 2020 (56,9%) también si se compara con la cifra observada hace tres meses (58,6%).

El análisis por género arroja que el porcentaje de mujeres que participa en el mercado laboral es equivalente al de 2010, en tanto, la tasa de participación laboral masculina retrocede 3,8 pp en el trimestre, lo que se traduce en un aumento de los inactivos y se mantiene por debajo de lo observado en los últimos 20 años (previos a la pandemia).

Tasa de ocupación

En cuanto a la tasa de ocupación –es decir, el porcentaje de personas que están efectivamente trabajando respecto a la población en edad de trabajar– alcanza a 49,6%.

En el transcurso del último año, este registro aumentó tanto para mujeres (2,5 pp) como para hombres (0,5 pp), pero en el trimestre ambos retrocedieron, en el caso de los hombres, el retroceso fue de 3,5 pp.

Los ocupados presentan una variación positiva anual de 5,9%, sin embargo, retroceden 4% en el trimestre.

En cuanto a las actividades productoras de bienes, los ocupados en la industria manufacturera disminuyeron un 10,7%, en cambio en el sector construcción aumentaron 19%.

A su vez, en las actividades productoras de servicios se advierte un repunte del empleo en el comercio (22,9%).