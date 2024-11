El número uno del mundo, Jannik Sinner, se impuso a Tallon Griekspoor por 7-6 (2) y 6-2 y selló el título de la Copa Davis para Italia, el tercero de su historia y el segundo consecutivo.

Sinner tardó una hora y media en doblegar al neerlandés, que mantuvo el tipo en el primer set, pero que decayó en el segundo. El triunfo del jugador de San Cándido se une al anterior de Matteo Berrettini (35° ATP) sobre Botic Van de Zandschulp (80°) por 6-4 y 6-2, resultado que además confirma que no habrá partido de dobles.

Berrettini ganó por 6-4 y 6-2 y puso la alfombra roja al número uno del orbe, al que le costó soltar a Griekspoor.

El neerlandés, sin complejos, sin nervios, sin el peso de los cinco partidos perdidos, tres este año, en los cara a cara, dio pelea. De hecho, los únicos puntos de rotura en la primera manga estuvieron de su lado, los tuvo él, cuando con 2-1 dispuso de 15-40. Los salvó Sinner y el parcial, sostenido por la inspiración del servicio de ambos, llegó hasta el tie break.

No hubo color a partir de ahí. No perdió ni un saque Sinner, que ganó por 7-2 y encarriló el triunfo. Después, no fue igual. El italiano quebró tres veces seguidas. Griekspoor solo una y fue a peor. Decayó y Jannik aceleró hasta sellar el triunfo y amarrar, igual que hace un año, el título de la Copa Davis, el segundo seguido, para Italia.

El triunfo subraya el gran momento del tenis italiano, vencedor en Málaga tanto del torneo femenino, la Copa Billie Jean King, como el masculino.