En la jornada de fin de semana, la sexta fecha de la nueva temporada de la NFL tuvo brillantes victorias, pero también una escalofriante lesión sufrida por el ala defensiva de los Detroit Lions, Aidan Hutchinson.

El crack sufrió una terrible lesión en el duelo ante los Dallas Cowboys, partido que se inclinó a favor de Detroit tras una victoria aplastante por 47 a 9.

Lo deportivo pasó a un siguiente plano debido a la lesión de Hutchinson sufrida en el tercer tiempo, luego de que Aidan capturara al quarterback de los Cowboys, Dak Prescott en la yarda 28 de Dallas.

Sin embargo, el defensivo terminó lesionado en el terreno de juego luego de impactar con su pierna izquierda la rodilla de su ‘gigantesco’ compañero y tackle defensivo, Alim McNeill.

Las imágenes son brutales y muestran como se movilizó y ‘rompió’ la pierna de Hutchinson, lesión que ya se sabe que lo dejará fuera de las canchas por el resto de la temporada.

Esto debido al comunicado liberado por el elenco de la NFL, quienes confirmaron que Aidan fue sometido a una cirugía de urgencia tras sufrir una “fractura de tibia”.

Una baja sensible para Dallas, quienes junto a Aidan Hutchinson habían alcanzado un récord de 4 victorias y 1 derrota en la actual temporada y el propio ala defensivo había sobresalido en las primeras fechas de la campaña.

Look away if squeamish.

Concern for left Tibia/Fibula fracture after impact with his teammates shin.

Often see these in MMA with the shin block during leg kicks. Brutal injury.#OnePride pic.twitter.com/i493KtvET6

— Jeff Mueller, PT, DPT (@jmthrivept) October 13, 2024