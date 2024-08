El chileno Sammis Reyes sorprendió a todo el pueblo chileno al ser el primer compatriota en llegar a la NFL, sin embargo y pese a sus esfuerzos, no ha logrado afirmarse en un elenco de la competición en EEUU.

El último elenco que confió en él fue Minnesota Vikings, pero al finalizar el corte en la previa de la temporada, el chileno parecía no lograr alcanzar el punto culminé de su sueño, pero el futuro acaba de sorprenderlo.

Es así que ahora, tras ‘cortarlo’ el elenco de Minnesota liberó la nómina de los 17 jugadores que serán parte del grupo de práctica y sorpresivamente, el nombre de Sammis Reyes está en el listado.

Su ingreso a dicho grupo fue gracias al cupo adicional entregado por International Player Pathway.

De esta forma, Sammis ayudará al elenco profesional a prepararse para sus diversas jornadas y esperando la oportunidad de algún cupo durante la temporada para entrar de lleno a competir en la NFL.

Cabe destacar que el chileno ha pasado por diversos elenco de la National Football League de Estados Unidos, siendo parte de los planteles de Washington Commanders, Chicago Bears y ahora en Minnesota Vikings.

The #Vikings have filled out their initial practice squad for the 2024 season.

— Minnesota Vikings (@Vikings) August 28, 2024