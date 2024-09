“Cuando te decimos que hagas algo, lo haces. ¿Entiendes? ¡¿Entiendes?!”, le gritó uno de los oficiales a Tyreek Hill, estrella de los Miami Dolphins de la NFL, cuando el deportista era esposado y detenido por agentes de la Policía.

El hecho, vale recordar, ocurrió el pasado domingo 8 de septiembre, horas antes de que el equipo de Miami (Florida) se estrenara en la temporada recibiendo a los Jacksonville Jaguars.

Y con el paso de los días, se han ido conociendo nuevos detalles de la violenta aprehensión del receptor estelar de los Dolphins que no han hecho más que escandalizar al deporte de Estados Unidos.

Como cada domingo de temporada regular de NFL, Tyreek viajaba en su lujoso vehículo rumbo al Hard Rock Stadium, casa de los Dolphins, para sumarse a sus compañeros de plantel.

Pero a solo metros del estadio, el receptor -campeón de la NFL en 2021- fue detenido por una delegación de agentes.

De acuerdo a lo informado por la Policía de Miami, efectivos controlaron el auto de Hill porque conducía, según una “estimación visual”, a 60 millas por hora (96.5 kilómetros por hora) en una zona donde el máximo permitido es de 40 millas. Además, lo hacía sin usar cinturón de seguridad.

A Tyreek no le gustó ser detenido y atendió a los agentes sin bajar la ventana de su auto, lo que el propio deportista calificó como un “error” días después del incidente.

Pero aun con esa postura, el jugador de los Dolphins jamás imaginó lo que ocurriría después: fue sacado a la fuerza de su vehículo, esposado con los brazos en la espalda mientras lo rodeaban cuatro oficiales y sentado en la acera por uno de ellos.

La imagen del jugador de 30 años aprehendido en la calle impactó a sus compañeros de equipo, Calais Campbell y Jonnu Smith, quienes cuando se acercaron al procedimiento, también fueron esposados.

Here is the body cam footage from Tyreek Hill’s detainment before the Miami Dolphins game. This level of aggression and demeaning behavior was not necessary. This is an excessive overuse of power. pic.twitter.com/yrLifkdRle

— Robert Griffin III (@RGIII) September 10, 2024