La Roja alcanzó una victoria crucial en su suelo para alcanzar un cupo rumbo al Mundial. El 4 a 2 ante Venezuela fue un bálsamo revitalizante para las alicaídas opciones de Chile y ahora, deberán enfrentar en la siguiente fecha a un rival que evidenció un gran despegue este 2024, Paraguay.

De la mano de Gustavo Alfaro, el cuadro guaraní se encuentra en el sexto puesto de la tabla de clasificación con 17 puntos, muy bien encaminado rumbo al Mundial y para continuar con su buena cosecha, deberán conseguir los tres puntos ante Chile.

Quien ya está pensando en el duelo que se disputará en marzo del 2025 es el propio DT de Paraguay, Gustavo Alfaro, estratega que ya comienza a calentar ese partido ante La Roja que se realizará en Asunción.

En sus declaraciones, el exDT de Ecuador detalló que “me gustaría jugar contra Chile la semana que viene, pero es dentro de tres meses”.

“Tendremos que saber que si esto fue una final (ante Bolivia), con Chile será la final del mundo, porque van a venir a buscar su chance. Todo es muy complejo. El fútbol no vende seguros para el éxito”, aseguró.

Más tarde reconoció que “sería un golpe duro no ir al Mundial. Volvemos a jugar dentro de tres meses y no sé qué me voy a encontrar. Esto que parece seguido es malo pero bueno, porque uno tiene continuidad”.

Lo cierto es que será un duelo en donde Chile tiene que ir a buscar por lo menos una unidad para seguir en carrera y sobre todo, con ilusiones de Mundial.

Por ahora, La Roja escapó del fondo de la tabla y es novena con 9 unidades, mientras que su próximo rival mira desde arriba siendo sexto con 17 puntos.