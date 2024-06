En el adelanto del primer capítulo del podcast El Legado, conducido por el exguardameta Marcelo Ramírez, se puede ver que uno de los primeros invitados de lujo será Johnny Herrera, quien además de contar detalles de su vida y de su carrera como futbolista, volvió a referirse sobre el accidente vehicular que provocó el fallecimiento de la estudiante de 22 años, Macarena Casassus.

Un dramático episodio que protagonizó bajo los efectos del alcohol el exseleccionado nacional en 2009, cuando se encontraba en las filas de Audax Italiano.

“Obviamente que lo pasé muy mal, muy mal. No se lo deseo a nadie porque fue una pena tremenda que me tocó vivir. Obviamente ofrecí disculpas inmediatamente después del accidente. Fue un momento duro en mi carrera, pero por todo lo que había vivido anteriormente creo que logré salir adelante”, reveló el ícono de Universidad de Chile.

Entre otros temas de conversación, Herrera también revivió la rivalidad que tenía con Colo Colo y recordó algunos graves hostigamientos de la hinchada del ‘Cacique’.

“Me subieron un lienzo en el que yo salía apuñalado en la Garra Blanca. Y no era un lienzo chiquitito, cubría casi la mitad de la barra. Y salía apuñalado. En ese partido me rompieron la cabeza y me apuntaban con las bengalas”, señaló.

Sobre su polémica salida de la U, el exportero no se guardó nada y, tal como se ve en el adelanto, acusa: “Me robaron un pedacito de corazón, tal cual. Todos los huevones que estaban a cargo del club en esa época se habían puesto de acuerdo para sacarme del club. Y vieron que estaban tan cagados, que el equipo estaba último, que me tuvieron que volver a poner”.

Cabe consignar que las declaraciones del ‘Samurái’ son recogidas del ‘teaser’ del programa de entrevistas del exarquero de Colo Colo, el que se estrenará este 1 de julio por YouTube y donde también está invitado Marcelo Barticciotto.