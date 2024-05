A la hora de enviar un saludo a La U, por su aniversario 97, el exarquero y actual comentarista sorprendió con un particular escrito en redes sociales

Johnny Herrera dejó este viernes un potente y polémico mensaje a la hora de saludar al club de sus amores, Universidad de Chile, por su aniversario número 97.

El símbolo del ‘Romántico Viajero’, el jugador con más títulos en la historia de la institución (13), no dijo presente en la reunión de capitanes organizada por la directiva en un reconocido restaurant.

Y tampoco asistió al acto de celebración realizado esta mañana en el Centro Deportivo Azul (CDA), en La Cisterna, pese a que desde la tienda colegial indicaron que fue invitado.

A la hora de enviar un saludo a La U, el actual comentarista sorprendió con un particular escrito en redes sociales: “Aunque a veces no me quieras, siempre te voy a querer gloriosa de mi corazón. ¡Felices 97 años!”.

Al mensaje le adjuntó una imagen de él, de espaldas celebrando, con las copas que consiguió en la institución. La relación entre el ‘Samurái Azul’ y la concesionaria que preside Michael Clark parece estar lejos de ser cordial.

Apuntar que en la cena de capitanes dijeron presente Marcelo Díaz, Sergio Navarro, Luis Musrri, José Rojas, Sergio Vargas, Matías Rodríguez, Mariano Puyol, Roberto Reynero, Daniela Zamora e Isabel Berríos

