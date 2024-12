Manchester City no la pasa bien en el presente de la temporada, luego de sucumbir ante su archirrival, el Manchester United, quienes los doblegaron en los minutos finales del partido disputado en el estadio Etihad.

No obstante y a pesar de acumular 8 derrotas en los últimos 11 encuentros, también se encuentran de luto por estas horas, todo esto debido a la muerte de un hincha durante el partido del día domingo.

En un comunicado de prensa, el cuadro ‘Ciudadano’ detalló que “Manchester City está al tanto de la trágica noticia de que uno de nuestros aficionados falleció después de un incidente médico en el partido de ayer”.

“Los pensamientos de todos en el club están con sus familiares y amigos en este momento increíblemente difícil”, redactaron en X (anterior Twitter).

Según Daily Mail, el aficionado falleció durante el partido, luego de publicar una nota donde consultaron a algunos aficionados por lo ocurrido en el estadio Etihad.

En los detalles revelados por los propios hinchas y recogido por el medio inglés, se reveló que “estábamos entrando al recinto por la entrada K y el señor estaba en el suelo mientras le practicaban RCP. Esto había sucedido justo cuando había pocas personas delante de nosotros”.

Otros apuntaron que “había un guardia de seguridad atendiéndole y todos gritábamos para que trajeran un desfibrilador. Era un caos. Una joven corrió a buscar el desfibrilador”.

“En ese momento, más guardias de seguridad se acercaron corriendo y formaron un círculo a su alrededor. Lo trataron durante mucho tiempo, unos veinte minutos, y se lo llevaron en ambulancia. Todos estamos traumatizados por eso”, finalizaron.

Manchester City are aware of the tragic news that one of our supporters passed away following a medical incident at yesterday's match.

The thoughts of everyone at the Club are with their family and friends at this incredibly difficult time.

— Manchester City (@ManCity) December 16, 2024