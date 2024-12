Manchester City vive la peor de sus temporadas en muchos años, acumulando derrotas inexplicables para un equipo de su talla y sorprendiendo con errores garrafales en el final del compromiso, como le ocurrió ante su archirrival, el Manchester United.

En el último duelo de Premier, los ‘Ciudadanos’ iban ganando hasta el cierre del encuentro, pero el United, con más garra que juego, logró llegar a la igualdad ante de los 90′ gracias a un insólito penal. Minutos más tarde, llegó el tanto de Diallo que selló la victoria para los ‘Diablos Rojos’.

Tras esto, se reveló un fuerte quiebre en el plantel, debido a las incendiarias declaraciones de un referente del equipo, Bernardo Silva.

En conversación con Sky Sports, el luso apuntó que “si en el minuto 87 del partido, en un derbi, estás ganando 1-0, tienes un córner para tu equipo y la pelota acaba en tu portero y penal para ellos…”.

“Amigo mío, si tú tomas este tipo de decisiones estúpidas cuando faltan tres o cuatro minutos para el final… te lo mereces, mereces pagar por ello”, deslizó muy ofuscado.

Más tarde siguió en esa línea asegurando que “es verdad que si ves el partido sólo hay un equipo, en mi opinión, sólo hay un equipo que podría ganar ese partido, pero al final perdimos. Y no es sólo un partido, son muchos partidos en los últimos minutos”.

Sin importar lo que podría producir sus dichos, siguió recalcando que “nos merecíamos lo que pasó. A este nivel, un partido o dos son desafortunados. No podemos decir que esto sea suerte o desafortunado: 10 partidos no son eso. No es un partido, son muchos partidos últimamente”.

“Tenemos que mirarnos a nosotros mismos. Hoy en los últimos minutos jugamos como un Sub 15″, reconoció.

