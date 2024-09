Este martes 10 de septiembre, Sony anunció oficialmente el lanzamiento de una nueva versión de la PlayStation 5, la PS5 Pro. La renovación de la consola estará principalmente centrada en la potencia, buscando ofrecer la mejor experiencia para los jugadores.

Según confirmó la compañía japonesa en su presentación, la nueva PlayStation 5 Pro está pensada “en los jugadores y creadores de juegos más comprometidos, ya que muchos han pedido una consola que ejecute gráficos de mayor fidelidad“.

La PS5 Pro contará con una GPU mejorada, con un 67% más de Unidades de Cálculo y una memoria un 28% más rápida. Esto permitirá un renderizado hasta un 45% más rápido para el juego.

Asimismo, esta renovación de la PS5 triplicará el rendimiento de Ray Tracing en comparación a las consolas que actualmente vende Sony.

En cuanto al escalado, también anunciaron PlayStation Spectral Super Revolution, el que estará potenciado con inteligencia artificial y buscará obtener una claridad de imagen supernítida, añadiendo una mayor cantidad de detalles a los juegos.

Sobre el diseño de la consola, la nueva PlayStation 5 Pro es exactamente igual a su versión Slim digital. La única gran diferencia es en la franja media que lleva el dispositivo, que en lugar de llevar una sola, tiene tres. Al igual que aquel modelo, no lleva un lector de discos, por lo que será exclusivamente digital.

Lo positivo, es que a diferencia de la PS5 Slim, tendrá 2 TB de almacenamiento y es compatible con el lector de discos externos de PlayStation.

Juegos preparados para PS5 Pro

Además de las novedades técnicas que tiene la consola, Sony anunció que varios de los juegos que ya podemos disfrutar en PS5 estarán mejorados para la PlayStation 5 Pro.

Entre ellos, están “Alan Wake 2”, “Assassin’s Creed: Shadows, Demon’s Souls”, “Dragon’s Dogma 2”, “Final Fantasy 7 Rebirth”, “Gran Turismo 7”, “Hogwarts Legacy”, “Horizon Forbidden West”, “Marvel’s Spider-Man 2”, “Ratchet & Clank: Rift Apart”, “The Crew Motorfest”, “The First Descendant” y “The Last of Us Part II Remastered”, entre otros.

Precios y disponibilidad en Chile de la PlayStation 5 Pro

La PS5 Pro estará disponible en un solo modelo, de 2 TB de almacenamiento, el cual costará USD $699, cerca de $700.000 en Chile. La preventa de la consola comenzará este 26 de septiembre y su lanzamiento será el próximo 7 de noviembre.

En cuanto a la disponibilidad en Chile y Latinoamérica, desde la compañía aún no entregan informaciones.