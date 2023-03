En su lanzamiento, la beta de MultiVersus se convirtió rápidamente en un título bastante popular y viral, siendo apodado como “El Smash de Warner Bros” por la gran comunidad de jugadores que generó en pocas semanas. Éxito de usuarios que fue decayendo con el tiempo, llegando a tener tan pocos jugadores que sus desarrolladores literalmente luchaban por intentar mantener el juego a flote.

Los jugadores que quedaban en las últimas horas recibieron una noticia que les cayó como balde de agua fría, ya que Warner Bros. Games y Player First Games, las compañías detrás del videojuego, indicaron que los servidores de Multiversus cerrarán el próximo 25 de junio, terminando su Beta pero dejando sin la posibilidad de jugar las modalidades online hasta el año 2024.

MVPs, thank you for the support during Open Beta! The feedback and inspiration has been amazing. Open Beta will close on June 25 as we prepare for full launch in early 2024. #MultiVersus will be back better than ever with new content, features, modes & more when we return. pic.twitter.com/6NOCMRDBrp — MultiVersus (@multiversus) March 27, 2023

Según recuerda Level Up, nunca los desarrolladores adelantaron que la plataforma sería cerrada temporalmente una vez acabase la beta, sumando con ello a la ira de la fanaticada.

La medida, indicaron los desarrolladores en un comunicado oficial, puede ser considerada una noticia que “puede ser decepcionante” para los fans, asegurando además que “MultiVersus volverá”. Promesa que muchos jugadores de la comunidad no creen para nada por lo que han tomado tan mal la noticia, que están comenzando a pedir el reembolso del dinero que han gastado en el juego como se puede leer en Reddit.

Quejas que también se pueden encontrar en Twitter donde un jugador dice que “pudieron al menos dejar acceso con algún tipo de aviso de un relanzamiento de 2024 para las personas que gastaron tiempo y dinero en su juego. Entiendo que obtener actualizaciones no ha sido fácil, pero esta es una decisión bastante mal planteada que huele a desesperación”.

Y para aún más molestia de estos jugadores, WB Games ya confirmó que no habrá reembolsos, indicó Tarreo por lo que estos usuarios solo deberán esperar a que se lance la versión 1.0 de Multiversus en el año 2024, donde todos sus artículos comprados durante la Beta serán trasladados a esta versión definitiva.

This may well be one of the most stupid decisions I've ever heard. Closing your dwindling game for >1 year with zero warning to those who have spent *actual money* on it being unable to play, and presumably charging them again at full release. The gall! I'd be refunding it all. — Ryan T. Brown 🔜 #WASD #OLL 🎮 (@Toadsanime) March 27, 2023

You guys could at least leave access up with some kind of notice of a re-launch in 2024 for people that spent time and money in your game. I get that getting updates out hasn't been easy but this is a pretty poorly planned decision that reeks of desperation. — Jared Shapiro (@GetFitWithJared) March 27, 2023

is it even legal to do this ? you gave us no warning that this game was going to be taken down before we purchased anything. don’t u think ppl would’ve spent less money if you had told us that? smells like a lawsuit honestly. we deserved a disclaimer — micah snyder (@micah9440) March 27, 2023