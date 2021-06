La tarde de este martes Bandai Namco fue de las últimas compañías en dar a conocer sus novedades en el marco del E3 2021, evento que fue realizado en formato digital por la pandemia.

No obstante, pese a las expectativas que habían en torno a lo que podríamos ver, la firma japonesa centró su breve showcase en un avance de The Dark Pictures Anthology: House of Ashes.

Específicamente, pudimos ver un tráiler y una entrevista con Dan McDonald, productor ejecutivo de este esta nueva entrega de terror que verá la luz el 22 de octubre para PC, Xbox One, Xbox Series X, PS4 y PS5.

El título forma parte de una trilogía que comenzó en 2019 con Man of Medan. No obstante, la idea es realizar una colección de ocho juegos, lanzando uno por año.

Para sorpresa de muchos, luego de las novedades de este juego la presentación de Bandai Namco terminó, generando decepción en varios gamers quienes querían saber más acerca de otros títulos que vienen en camino, como Elder Ring o Scarlet Nexus.

En defensa de la compañía, el día lunes ya se había anunciado en las redes sociales del evento que su showcase estaría dedicado en su totalidad a The Dark Pictures Anthology: House of Ashes.

We'll see you tomorrow for Day 4 of #E32021, here's the rundown:

8:00am PT – Broadcast Pre-Show

9:00am – Nintendo Direct & Nintendo Treehouse: Live

2:25pm – Bandai Namco Presents: House of Ashes

3:30pm – GameSpot Play For All Showcase

4:45pm – Official E3 2021 Awards Show pic.twitter.com/xP8xJOSboa

— E3 (@E3) June 15, 2021