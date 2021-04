PlayStation dio a conocer cuáles serán los juegos gratuitos de PlayStation Plus que llegarán en mayo a la PS4 y PS5.

A través de su blog oficial, la compañía anunció que Wreckfest: Drive Hard, Die Last estará disponible para los usuarios de PS5. Se trata de un vibrante juego de carreras desarrollado por los creadores de FlatOut.

En él podrás competir y mejorar vehículos reforzando su armadura para sobrevivir a “épicos encontronazos y reñidos combates” en la pista.

También estará Battlefield V para PS4, título de la popular saga en el que la serie vuelve a sus orígenes con una interpretación inédita de la Segunda Guerra Mundial.

Stranded Deep es el siguiente juego para PS4 que se añadirá a la PS Plus. Se trata de un juego en el que tendrás que ingeniártelas para sobrevivir tras caer en el océano Pacífico luego de un accidente de avión.

Estos juegos estarán disponibles de manera gratuita para los usuarios de PS Plus a partir del 4 de mayo hasta el 31 del mismo mes. Cabe señalar que los títulos de PS4 son compatibles con PS5.

A su vez, los juegos gratuitos de PS Plus de abril (Oddworld: Soulstorm, Days Gone y Zombie Army 4: Dead War) dejarán de estar disponibles el lunes 3 de mayo, por lo que si aún no los descargas, será mejor que te apures.