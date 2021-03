Fue en octubre pasado cuando se lanzó oficialmente Crash Bandicoot 4: It’s About Time para PlayStation 4 y Xbox One, título que había generado bastante expectación entre los fans del popular marsupial.

Cinco meses han pasado desde entonces, y el juego ya está disponible para PlayStation 5, Xbox Series X y Series S, para que así los fans puedan disfrutar de las nuevas aventuras del personaje aprovechando las bondades de las consolas next-gen.

Y como si eso fuera poco, la entrega también arribó para la Nintendo Switch, port que estuvo a cargo de Toys for Bob, misma compañía encargada de remasterizar Crash Bandicoot N’ Sane Trilogy. En BioBioChile pudimos probar esta versión para la consola de la Gran N y así sacar nuestras propias conclusiones.

¿Logrará estar a la altura de las demás versiones? ¿Tendrá un buen rendimiento en el modo portátil? Todo esto te lo contamos en la siguiente reseña.

Crash Bandicoot 4: It’s About Time es la nueva entrega de la serie que nos presenta un modo de juego que Activision ya ha consolidado con excelentes resultados. A lo largo de variados e ingeniosos escenarios, Crash tendrá que sortear diferentes obstáculos para cumplir con la meta.

No obstante, en esta ocasión él no estará solo, ya que luego de avanzar ciertos niveles podrás seleccionar a su hermana Coco, quien presentará características diferentes que te serán de ayuda según los retos que te presenten cada etapa.

Bajo un estilo colorido y dinámico, los enemigos tratarán de hacerte la vida imposible, aunque generalmente lo complejo será la precisión que necesitarás para ir progresando, con movimientos tipo parkour que lo hacen sumamente entretenido.

Hay varios momentos en los que querrás tomar la vía más “difícil” dentro de un mismo escenario, sólo con el objetivo de lograr mayores recompensas, lo que si bien te puede costar más de una vida, le entrega una cuota de frescura al juego.

Con la ayuda además del poder de las Máscaras Cuánticas, tendrás que detener a los malvados Dr. N. Gin, N. Brio y N. Tropy, quienes han roto las reglas del espacio-tiempo, abriendo así un agujero mediante el cual podrán conquistar diferentes dimensiones. Pero para eso está Crash, quien con tu ayuda en los mandos tendrá que impedir esto.

La jugabilidad que presenta el juego es similar a la de versiones anteriores en PlayStation, con las opciones de saltar y moverte libremente, por lo que al menos en ese sentido no tendrás problemas.

Una de las grandes interrogantes que planteaba este port en Nintendo Switch es el rendimiento que podría alcanzar, considerando que la consola es más limitada en cuanto a sus especificaciones técnicas en comparación a sus competidoras de Sony y Microsoft.

Pese a esto, hemos observado un funcionamiento bastante bueno. En el televisor tiene una resolución de 720p, con movimientos fluidos y sin caídas de FPS, lo que se agradece, considerando la precisión que se debe tener en todo juego de Crash Bandicoot.

Los colores se ven bastante vivos y bien logrados. Eso sí, es cierto que en comparación a la versión de PS5 se nota un sacrificio en cuanto a los efectos de luz. En donde la diferencia es más notoria es en los tiempos de carga, los que son más extensos en esta versión.

En el modo portátil, en tanto, el juego alcanza una resolución de 540p. Los escenarios se ven levemente más “borrosos”, aunque nada grave. De hecho, con el paso de las horas, uno se acostumbra.

Esto me recordó mucho a los bordes un tanto difuminados que uno ve en la pantalla al jugar The Legend of Zelda: Link’s Awakening. Si bien en un comienzo se me hizo un tanto incómodo visualmente hablando, finalmente pasó a ser un detalle que pasé por alto a lo largo de toda la historia.

Por otro lado, el juego presenta ciertas caídas de FPS, especialmente en el inicio, lo que afortunadamente luego disminuye en cantidad, por lo que tampoco es algo terrible. En ese sentido, se hizo un buen trabajo al adaptar el juego a esta consola.

Indudablemente la posibilidad de jugar de manera portátil un título como Crash Bandicoot 4: It’s About Time le entrega un gran plus. La verdad es que en cuanto al gameplay, tiene un buen desempeño en este modo, con una fluidez que hace que la experiencia sea positiva. Pasé horas jugándolo así, incluso más que en el dock.

Punto aparte merece el mapeo de los controles en los mandos de la Nintendo Switch, los cuales fueron muy bien adaptados. No tendrás problemas en acostumbrarte a los botones, algo indispensable en una adaptación de este tipo.

¿Vale la pena el juego? Si ya lo has jugado en PS5 o Xbox Series X, esta versión claramente no es para ti. Pero si, por el contrario, aún no lo has probado, es totalmente recomendado, especialmente si le “sacarás el jugo” al jugarlo de manera portátil.