Tal vez no lo sepas, posiblemente porque no te has adentrado lo suficiente en los rincones más oscuros de la red, pero la internet tiene ‘reglas’. Unas que si bien no están establecidas “formalmente”, buena parte de los internautas más antiguos ya las dan por ciertas.

Tal vez conozcas la 34, que es la más famosa y que tal vez no requiera mucha explicación: “Si existe, hay porno de eso”. Éste es habitualmente representado en “fan art” (dibujos de fans) de personajes normalmente no eróticos, que participan en comportamientos y/o actividades sexuales, explicó en su momento The Washington Post.

Sin embargo, también puede incluir escritos (“fan fiction”), animaciones, imágenes editadas, memes, entre otras posibilidades.

Pero la 34 no es la única. De hecho, son casi un centenar.

¿Qué son las “reglas de la internet”?

En resumen, son una colección de reglas, sugerencias y constantes “presentes” en la internet que se originó en 4chan, una red social anónima y controvertida por proliferar en ella el contenido para adultos.

Según recuerda el Post, todo se originó con la Regla 34, que fue acuñada a partir de un webcómic publicado el 13 de agosto de 2003 titulado “Regla 34: Hay porno. Sin excepciones”. El cómic fue dibujado por TangoStari (Peter Morley-Souter) para expresar su conmoción al ver porno de la caricatura “Calvin y Hobbes”, años después reflotando la expresión en 4Chan.

Dependiendo de a quién preguntes, o bien no deben tomarse en serio, o bien son leyes de la vida. Inconsistente como la internet misma.

Por el mismo motivo, casi ninguno de los números está “estandarizado” pese a los esfuerzos de más de algún internauta por crear una lista cohesiva, por lo que no es raro que muchas reglas se reordenen o simplemente se sustituyan por completo.

Pero hay algunas destacables, recopiladas de Knowyourmeme -un sitio web dedicado a explicar las rarezas de la internet- y rulesoftheinternet.com. Aquí te las presentamos y explicamos:

Regla 1 y 2: No se habla de /b/

Evidentemente basada en las reglas del “Club de la Pelea”, y una que romperemos en este momento. /b/ es un “tablero” o hilo del ya mencionado 4Chan, famoso por su contenido misceláneo y a menudo controvertido, que puede incluir desde memes y humor hasta material inapropiado o perturbador. Por ello, es sabido que conviene no hablar al respecto.

Regla 8: No hay reglas al postear

Más allá de las normas de convivencia y la moderación de cada sitio web, la internet es tan disparatada que, realmente, puede llegar a ser tierra de nadie.

Regla 12: Todo lo que digas puede y será usado en tu contra

Pese a lo anterior, esta es una invitación a pensar con el máximo de los cuidados cada una de tus publicaciones y respuestas en la internet.

Regla 14: No discutas con trolls

Un troll es, en términos generales, una persona que molesta a otras en la internet. La regla sugiere que, si les respondes intentando discutirles, estás generando la reacción que esperan y, por lo tanto, ya ganaron.

Regla 20: Nada debe ser tomado en serio

En el mismo sentido que la anterior, es una invitación a tomarnos lo que vemos en la internet con una pisca de sal y a mantener el temple.

Regla 32: Fotos o no ocurrió

Todo debe ser respaldado con evidencia. Es una regla que se le recuerda a alguien que dice algo difícil de creer o de probar.

Regla 35: Si no hay porno de ello ahora mismo, lo habrá

Es una especie de respaldo para la Regla 34. Quiere decir que si esta no se cumple, eventualmente lo hará.

Regla 41: Todo es un fetiche sexual para alguien

Refiere a las parafilias, planteando que todo objeto puede serlo para alguien, en algún lugar del mundo. Y por lo tanto… Regla 34.

Regla 42: Nada es sagrado

Sostiene que, sea lo que sea que aprecies o respetes, te encontrarás con quienes no comparten o entienden tu interés. Y serán muchas, muchas personas, así que debes aprender a ignorarlas o a leer sus opiniones sin verte afectado o afectada por ellas.