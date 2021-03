Un curioso easter egg (referencia oculta) descubierto recientemente en Windows 95 se ha vuelto viral en las últimas horas.

El responsable de encontrar este detalle es un programador conocido como Albacore. A través de su cuenta en Twitter, el especialista explicó que es posible encontrar los nombres de los desarrolladores que trabajaron en una de las aplicaciones predeterminadas de esta recordada versión del sistema operativo.

Para esto, lo que se debe hacer es ir a la aplicación Internet Mail que está ubicada en la sección de “programas”. Una vez ahí, se debe ir a la pestaña de “ayuda” y pinchar en “Microsoft Internet Mail and News”.

It's never too late to find easter eggs. Happened to notice what looks like a never before seen easter egg in Windows 95's / IE4's Internet Mail. You have to open its About window, select one of the files, and type MORTIMER. Names of the program's developers will start scrolling. pic.twitter.com/13ZCdCyBUg

— Albacore (@thebookisclosed) March 26, 2021