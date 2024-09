La marca Apple se destaca por su presencia en la industria del entretenimiento, siendo una de las empresas más beneficiadas, aunque se rumorea que no permite que villanos en películas utilicen iPhones, una práctica que buscaría mantener una imagen positiva y asociar sus productos con personajes heroicos. A pesar de no tener una política escrita al respecto, informes indican que la empresa prohíbe el uso despectivo de sus marcas en películas, como reveló el director Rian Johnson en una entrevista. Apple buscaría vincular sus productos con personajes buenos y honestos en la pantalla grande, priorizando su presencia en manos de héroes en lugar de villanos.

Aparecer en una película de gran presupuesto, es un sueño para muchas marcas, las que pagan millones por un par de segundos en pantalla.

Otras prefieren tomar sus resguardos por un tema de imagen, sobre todo cuando podría ir en contra de sus lineamientos internos.

Tal sería el caso de Apple, la compañía de la manzanita que no dejaría que los villanos de películas utilicen un iPhone, al menos así lo dice el mito popular, pero ¿será tan así?.

Y es que Apple es una de las empresas que más se ha beneficiado de la industria del espectáculo. Generalmente, cuando aparece un hacker, utiliza un Mac; o si alguien tiene que hacer una llamada, lo que saca generalmente es un iPhone. Si necesita utilizar otro dispositivo, aparece un iPad.

La empresa es una de las pocas de las que no paga por lanzar sus productos, aunque tampoco lo necesita, para eso está la pantalla grande y las series.

iPhone en manos de…

Ahora, lo que marca la gran diferencia, es que, pese a que no aparece específicamente en la política escrita de las directrices de Apple para el uso de marcas comerciales y derechos de autor, en este documento, señala Business Insider, se establece que “no se puede utilizar una marca comercial de Apple ni ningún otro símbolo gráfico, logotipo o ícono propiedad de Apple de forma despectiva”.

Y qué más despectivo que un villano del cine o serie de televisión, y quien se atreva a hacerlo, seguramente será vetado de por vida.

Por ejemplo, el director Rian Johnson, director de Knives Out, relevó este gran secreto en una entrevista con Vanity Fair, donde dijo que “Apple te permite usar iPhones en sus películas, pero esto es muy importante: si alguna vez ves una película de misterio, los malos nunca pueden tener iPhones”.

De hecho, para quienes pusieron atención en la película protagonizada por Daniel Craig, Ana de Armas y Chris Evans, se puede ver que el ex Capitán América utiliza un celular que no sería de Apple, no así el personaje de Bill Denbrough, quien, pese a que lo que hace también es cuestionable, no es el autor del crimen.

La política de Apple respecto al cine

Según Insider, la empresa prefiere estar relacionada a personajes heroicos, buenos y honestos, no al malvado o algún criminal, sobre todo si hablamos de una película de misterio o policial.

Phil Schiller, uno de los directivos de Apple, ya dijo en 2012, cuando era jefe de Marketing, que la empresa siempre ha tenido a Hollywood en la mira. “Queríamos ver nuestros productos usados por estrellas en las películas y en las series de televisión”, consignó en su momento 20 Minutos, por una disputa con Samsung.

Por ejemplo, en Misión Imposible 4, la marca apareció más de 5 minutos en pantalla, un tiempo que para muchas empresas sería algo soñado.

Claro, como no hay nada escrito de forma oficial, no significa que en algunas series o películas los villanos, o personajes que son antagonistas, utilicen este tipo de dispositivos, sin embargo, serán los menos.