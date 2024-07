Según reporta Business Insider, quedarían menos de tres meses para la presentación del esperado iPhone 16, ya que se acerca uno de los eventos más importantes de Apple, donde anualmente muestran sus novedades y otras actualizaciones.

Medios especializados apuntan a que el primer vistazo oficial de este smartphone estaría llegando en septiembre de 2024. Si bien no está confirmado, en los últimos años Apple ha presentado sus novedades a mediados de septiembre o inicios de octubre.

En la misma línea, es probable que la compañía lance el dispositivo pocos días después de su presentación, una o dos semanas después.

Por el momento, se conoce que Apple lanzará este nuevo teléfono en 4 versiones, el iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro y 16 Pro Max. El resto, más bien, son rumores y filtraciones.

En enero, MacRumors publicó un artículo con el supuesto modelo, a partir de unos documentos a los que habría accedido el medio donde pudieron revisar la maqueta del teléfono.

Allí detallaron que el iPhone 16 será igualmente de titanio y un poco más grande que el iPhone 15. Asimismo, las versiones Pro y Pro Max podrían tener pantallas más amplias y se habló también de un botón extra.

Según esta filtración, el botón sería similar al de bloqueo/apagado de pantalla, pero su única función sería tomar capturas.

Ahora, se comenta que la novedad más importante serían los cambios en la batería. Ming-Chi Kuo, analista especializado en tecnología, dijo que el iPhone 16 Pro Max buscaría hacer más autónomo su sistema de carga.

Esto último significaría mejoras en el hardware. Además, la compañía debe responder a los nuevos requerimientos de la Unión Europea, organismo que está pidiendo por norma que para el 2027 todos los smartphones tengan baterías reemplazables.

Los expertos señalan que Apple podría comenzar a utilizar acero para facilitar el reemplazo de las baterías.

“La adopción por parte del nuevo iPhone de una carcasa de batería de acero inoxidable no sólo reduce la dificultad de retirar la batería para cumplir con las regulaciones de la UE, sino que también permite aumentar la densidad de las celdas de la batería entre un 5% y un 10% al mismo tiempo que cumple con los requisitos de seguridad, logrando dos objetivos a la vez”, dijo Ming-Chi Kuo en X (Twitter).

The EU regulates that by 2027, all smartphones must be equipped with replaceable batteries. The new iPhone’s adoption of a stainless steel battery case not only reduces the difficulty of removing the battery to meet EU regulations but also allows Apple to increase the battery… https://t.co/jLhEbw04po

— 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) June 30, 2024