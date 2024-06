¿Te imaginas dejar un recuerdo de ti a través de un avatar virtual que puede hablar e interactuar con otros? ¿Crear tu propio clon para que te ayude en tu trabajo? ¿O volver a interactuar con alguien que ya no está? Bueno, ya es posible gracias a la inteligencia artificial (IA) de ‘Eternal’.

Se trata de una plataforma online con la que los usuarios pueden crear sus propios avatares, que pueden interactuar con otros automáticamente, a partir del ‘machine learning’ o aprendizaje de máquina.

Esta herramienta fue creada por Edmundo Casas, ingeniero civil electrónico, MSc y PhD(c) en Inteligencia Artificial chileno, que desde hace ya un tiempo vive en Estados Unidos para hacer crecer sus proyectos empresariales. En conversación con BiobioChile, contó de qué se trata y cómo funciona.

Eternal en cuestión utiliza la tecnología Large Language Model (LLM), un modelo de lenguaje de gran tamaño, que sería su traducción, con el que se entrena a una IA a partir de enormes cantidades de datos, generando una especie de red neuronal.

Para crear un avatar en la plataforma, los usuarios deben proporcionar una fotografía de sí mismos y algún texto, que puede ser un escrito, un libro o algún otro tipo de texto.

“Tú, por ejemplo, eres una persona mayor que quizá va a tener algún problema o se está muriendo porque tiene cáncer. Y tú quieres dejar un legado o quieres dejar algo ahí en particular. Entonces, puedes dejar eso como recuerdo. Y después, en el futuro, o incluso ahora mismo, puedes establecer una conversación con otros”, explica Casas.

La idea surgió, ya que Edmundo, desde que se radicó en EE.UU., vive en Texas, considerada la “capital del cáncer”, por ser una ciudad líder en la investigación de esta enfermedad. La modalidad de Eternal se había creado inicialmente para fines educativos, pero tras compartir algunas conversaciones con pacientes, el ingeniero le dio una vuelta a esta idea.

“Cualquier persona que llega allá literalmente se mejora del cáncer porque hay muy buenos sistemas de salud en Houston. Y un par de personas conversaron conmigo y cuando lo vieron, en vez de ellos decirme ‘¡Oye, qué genial para aprender y no sé qué!’ Me dijeron: ‘me encantaría dejar un recuerdo, no sé… a mis nietos o a mis hijos de cómo soy yo y si podría hacerse mi réplica’. Y así nació esto”, cuenta.

“En el fondo la idea es que esto sea un aporte en el sentido de los recuerdos. En vez de que tú tengas un álbum de fotografía o un video, en realidad puedas facilitar el acceso a información”, agrega.

El lado educativo de la IA de Eternal

La plataforma, ya está disponible al público y es de uso gratuito, pero también tiene una versión con fines educativos. De hecho, las instituciones pueden contratar el servicio. Por ejemplo, en la Universidad Técnica Federico Santa María, ya se está implementando y se utiliza para enseñar probabilidades.

En la misma línea, la casa de estudios creó un avatar de Federico Santa María Carrera, quien hizo posible que se fundara la universidad con una importante donación y que ahora podrá contar cómo lo logró e interactuar, pese a que falleció hace ya 80 años.

“Estamos contribuyendo ahora a Federico Santa María para que él cuente su historia”, señala Edmundo. “Y, evidentemente, después la idea es trabajar con profesores para que sean ayudantes. Y esa réplica digital, en el fondo, es una persona equivalente o igual al profesor que estará disponible 24/7 y apoyará al profesor en la realidad. Literalmente, es un ayudante digital”.

“Tú puedes preguntarle, ‘oye, necesito resolver la ecuación x más 5 igual a 7 menos 3x. Por favor, explícame cómo se resuelve’. Él toma esa información, tú se la puedes dar oral o escrita, y te habla y te responde. Y el texto se va escribiendo al lado como si fuese casi una pizarra cómo son los pasos de esa ecuación”, asegura Casas.

“En términos de avatares educativos va a impactar la educación, porque nosotros también queremos democratizar dejando mucha información disponible para que un niño o un joven pueda aprender de ciertos temas a través de la conversación por avatar con IA”, añade.

¿Qué pasa con la identidad?

Pese a que plataformas como estas resultan en método educativos innovadores o maneras de conmemorar a las personas, siempre hay dilemas éticos. ¿Qué puede pasar con la identidad en este caso? ¿Qué pasa si alguien toma mi fotografía y crea un avatar sin mi consentimiento?

De acuerdo con Edmundo, la herramienta tiene algunos límites en el marco de la protección de los usuarios. Aunque, estas medidas se aplican según las normativas de IA en cada país, y en muchos lugares todavía se está formando.

“Cada una de estas plataformas tiene contratos donde efectivamente se establece cuáles son las condiciones, ¿ya? Y efectivamente, en algunos países se puede aplicar, como en otros países no se puede aplicar. Tiene que ver con temas legales y con temas éticos que finalmente se comienzan a desarrollar debido a estos avances de la inteligencia artificial”, plantea el ingeniero.

Para poder crear un avatar en Eternal, por ejemplo, los usuarios tendrán que demostrar su identidad, para que así la plataforma se asegure de que no se trata de una suplantación de identidad.

“Ese protocolo significa contrastar, como lo hacen los sistemas de pago o los sistemas de compra, contra un ID. En el caso de Chile, por ejemplo, con tu carnet de identidad o un pasaporte, que permita validar que efectivamente eres tú la persona y puedes contrastar de que no estás suplantando a alguien”, explica.

Cabe recordar que, en Chile, la suplantación de identidad es un delito que en su grado mínimo implica una multa de 20 UTM, aunque, en plataformas online y redes sociales, todavía es una normativa en la que se está trabajando. “Está en proceso hoy día y se está presentando un proyecto de ley para justamente regular este tipo de sistemas”, aclara Casas.