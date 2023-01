Las molestas llamadas desde números desconocidos para ofrecer planes o promociones ha llegado a tal punto que un proyecto de ley busca regularlas. Mientras esto se regula en el Congreso, existen algunos métodos que te pueden ayudar a eliminar, o al menos, controlar el spam telefónico.

Según un ranking mundial del 2021, Chile es el séptimo país con más spam telefónico, donde 7 de cada 10 llamadas molestas son por concepto de ventas, mientras que las demás, provienen de telemarketing, como también de empresas de cobranzas.

True Caller, la app para evitar el spam telefónico

Por medio de una aplicación para dispositivos móviles, es muy fácil combatir las llamadas molestas. Se trata de TrueCaller, una app descargable para iOS y Android que cuenta con una base de datos editable de más de 3 mil millones de números en el mundo.

¿Cómo funciona? Cuando te registras en la plataforma, esta te pide permiso para acceder a tu agenda de contactos, así, guarda los números de las personas que tú tienes en ella.

De esta manera, si te llama un número desconocido, la aplicación te mostrará el nombre con que otras personas lo guardaron en su teléfono.

Al mismo tiempo, cada usuario de TrueCaller puede otorgar una etiqueta de spam a un contacto y cuando varias personas califican un número como no deseado, la aplicación te avisa cuando este número te llama.

‘No molestar’ del Sernac contra llamadas molestas

En caso de que un usuario no quiera recibir spam telefónico, o más llamadas que cortan al momento de contestar, puede solicitar el bloqueo de ciertos números y empresas a través de la plataforma No Molestar del Sernac.

En concreto, dentro de la plataforma se puede solicitar el bloqueo de correos electrónicos, llamados o servicios de mensajería de texto, de quienes realicen comunicaciones promocionales o publicitarias.

Eso sí, No Molestar no aplica para empresas de cobranza. Sin embargo, la ley establece que estas compañías no pueden volver a llamar o visitar al consumidor más de 1 vez a la semana.

De igual modo, la norma se extiende mensajes vía SMS, correo electrónico, carta física, o mensajería instantánea, más de 2 veces a la semana, con una separación de al menos 2 días.

Proyecto de ley contra el spam telefónico

Debido al número de llamadas molestas que se recibe por medio de telefonía en Chile, un grupo de parlamentarios presentó un proyecto de ley para regular esta práctica.

En concreto, la idea legislativa es evitar el spam telefónico de casas comerciales mediante a mecanismos que obligan a estas entidades a entregar información sobre dónde consiguieron el número de un cliente.

De igual manera, establece sanciones monetarias y multas de hasta 91 millones de pesos en caso de persistir en los llamados molestos.