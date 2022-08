Las nuevas marcas que han llegado a Chile, como Vivo, realme y OPPO resuenan en el mercado tecnológico y destacan por traer alternativas que otras más clásicas no se han atrevido a implementar, en medio de un mercado altamente competitivo.

Es sabido que la industria de los smartphones es una de las que ha tenido más rápido crecimiento dentro del mundo de las comunicaciones. Así es como a Chile han ido llegando nuevas marcas para hacer la competencia a las clásicas que ya conocemos, como Apple, Samung y Huawei.

Sin embargo, parece que ahora son las asiáticas que se han tomado el mercado y han motivado a los usuarios clásicos a probar dispositivos nuevos y además, a precios más razonables. Desde la llegada de Xiaomi a Chile en 2018, son varias las que siguieron su camino e incursionaron en el país.

Actualmente, marcas como Vivo, realme y OPPO, resuenan en el mercado tecnológico y destacan por traer alternativas que otras no se han atrevido a implementar. Cómo ofrecer tecnologías de gama alta a precios accesibles, por ejemplo las líneas Lite, o versiones de teléfonos más caros a precios más bajos.

Incluso han comenzado a romper aquel estereotipo que señalaba que los productos chinos tenían una mala calidad y aquello queda demostrado en las cifras. Por ejemplo, Xiaomi, que fue una de las primeras en llegar, actualmente pelea por avanzar en los primeros globales.

De hecho, un informe de Counterpoint Research, reveló cuales fueron los modelos más vendidos globalmente durante 2021, situándose Xiaomi como la tercera más comprada. Entre los 10 celulares más vendidos, 7 fueron de Apple, 2 fueron de Xiaomi y uno de Samsumg.

En concreto y en el siguiente orden, destacaron los: iPhone 12; iPhone 12 Pro Max; iPhone 13; iPhone 12 Pro; iPhone 11; Samsung Galaxy A12; Xiaomi Redmi 9A; iPhone SE 2020; iPhone 13 Pro Max; Xiaomi Redmi 9.

Aunque en Chile, el panorama es diferente, el frabricante con más ventas en Chile resulta ser Samsung en términos generales. Aunque ya hay compañías de telefonía en las que lídera Xiaomi, como WOM por ejemplo, donde el dispositivo más vendido fue el Xiaomi Redmi 9, según los resportes. En segundo lugar el Xiaomi Redmi 9T y tercero el Samsung Galaxy A12 de 128GB.

Si bien, Vivo, realme y OPPO aún no registran cifras que causen revuelo, si han generado popularidad entre los más aficionados a la tecnología y aquello se notra a través de su alcance en redes sociales. Es a través de estas plataformas que los usuarios califican y recomiendan los productos.

Así van avanzando en el mercado con estrategias de boca a boca y ganándose la fidelidad de usuarios que optan por usar sus teléfonos en redes sociales, videojuegos, creación de contenidos o simplemente entretenimiento.

Este es el Realme GT Neo 3 Naruto Edition, ¡Se pasaron! Esta del hpta loooco, aún falta la prueba de fuego (los juegos) pero hasta ahora el teléfono no ha sido un 10, sino un 11. Digno rival de mi tan querida Xiaomi. pic.twitter.com/R0QSUnIa2F — B. (@AbogadoFeroz) August 23, 2022

Los smartphones que llegaron gracias a los fans

BioBioChile conversó con Vivo, Xiaomi, realme y OPPO. La mayoría de estas marcas coincidieron en que su llegada al país tuvo que ver con las comunidades que se formaron en torno a sus dispositivos.

Si bien, no todas tenían stock en Chile hasta ahora, sí podían adquirirse los equipos a través de plataformas de venta internacional, como Aliexpress, por ejemplo, donde realme ganó popularidad en usuarios de Latinoamérica.

Kenji Tsukame, Product Marketing Manager de Xiaomi señala que, a parte de su estrategia publicitaria, “los usuarios son en realidad los que evangelizan al resto sobre nuestros productos“.

Así mismo, hace una analogía al fenómeno del “amigo tecnológico”. “La estrategia del Xiaomi es el boca a boca, yo puedo ser usuario de una marca clásica del mercado y veo que mi amigo tecnológico tiene una marca que no conocía. Entonces cuando mi amigo tecnológico me recomienda Xiaomi yo me cuestiono que debe ser bueno”, agrega.

El MEJOR XIAOMI en nuestras manos!!!! Xiaomi 12S Ultra https://t.co/gd9VSgSt7n pic.twitter.com/d5DdrG6EUU — Topes de Gama (@TopesdGama) August 29, 2022

En realme, por otro lado, destacan que se han formado comunidades de fans que piden la llegada de sus dispositivos al país. Así fue como trajeron los smartphones al retail, a tiendas como Paris, Falabella y también plataformas online como Linio y Mercado Libre.

“Había grupos de gente que traía los smartphones desde afuera, viajaban y se compraban uno o los adquirían online, así fueron formando comunidad. Además de que nuestros diseños lograron conectar con la comunidad Geek y eso también atrae”, dice el vocero de ralme, David Gutierrez.

Otras por su parte, han optado por arriesgarse, pero siempre fijándose en los parámetros del mercado chileno. Así lo expresaron desde Vivo. “Para seguir posicionándonos en nuevos mercados, decidimos comenzar nuestra operación en Chile en 2020, considerando que el mercado nacional es altamente tecnologizado, muy competitivo y maduro“, explica Felipe Díaz de la Vega, director comercial.

Fernando González, Gerente de Marketing de OPPO Chile reconoce que, después de la pandemia el mercado es “altamente competitvo” y que si bien OPPO tuvo un “aterrizaje silencioso” supo instalarse entre todas las opciones.

“Nosotros llegamos en abril de 2021 y estamos actualmente en una fase de reconocimiento y de alcance. Sabemos que la gente tiene que enterarse de nosotros y conocernos y así lo hemos hecho durante los últimos meses”, asegura.

OPPO A57s: cámara de 50 megapíxeles y batería de 5.000 mAh para el nuevo móvil económico de OPPO https://t.co/sWh7OIHSEu pic.twitter.com/33ECqDNjpx — HTCMania (@htcmania) August 30, 2022

Cada una tiene su propio sello

Y ante esta alta competencia, cada una de estas nuevas marcas que arribaron a Chile tuvo que crear un sello propio para acercarse de alguna forma al público y formar una base de usuarios sólida.

Xiaomi, que es la más antigua, destaca sus precios “honestos” como mayor fuerte, además del gran ecosistema de dispositivos inteligente que ha lanzado ha la fecha, desde audífonos hasta licuadores y cepillos de dientes.

“Nuestra filosofía de precios justos impacta realmente y la gente sabe eso (…) Queremos mantener nuestra filosofia que es la mayor cantidad de calidad a los valores más competitivos de la industria. Ofrecemos tecnología a precios honestos y no queremos perder eso”, asegura Tsukame.

Por otro lado, realme destaca por crear diseños a partir de elementos populares de la cultura Geek, que atrae a los más jóvenes. Por ejemplo, este año lanzaron un smartphone inspirado en Naruto, al igual que el año anterior con Dragon Ball y así han hecho también con videojuegos como Gran Turismo o películas como Thor: Love and Thunder.

“Nosotros buscamos atraer al público joven, conectando con elementos con los que ellos sienten familiaridad, nostalgia o fanatismo. Así les entregamos, además de la calidad del producto, la personalización”, explica Gutierrez.

En el caso de OPPO, además de usar materiales resistentes, antirayaduras y de larga duración han sabido integrar elementos novedosos. Uno de ellos es la cámara microscópica, que presentaron en Chile en junio de este año.

Así mismo enfatizan en la durabilidad de estos dispositivos, incluso no producen stock masivos, esperando que los usuarios no necesiten cambiarlos. “Sabemos que es una apuesta muy arriesgada porque no estamos llamando a que cada año cambien su smartphone, queremos un ciclo de vida más largo y eso tiene que ver también con la sustentabilidad”, asegura González.

Mientras que Vivo pone enfasis en su diseño y en la calidad de imágenes. “Apostamos por el diseño, las prestaciones y sus cámaras (…) Además, nuestro portafolio cuenta con soluciones que permiten optimizar la experiencia con videojuegos, el aprovechamiento de recursos y diseños que escapan de lo cotidiano”, señala De la Vega.

A pesar de que cada una tiene su propio sello, algo en lo que se comparan es en la batería. Estos fabricantes actualmente están lanzando modelos de más duración, con elementos como la carga rápida, alcanzando una batería completa en minutos.

Y en términos de precio, la diferencia es notable en cuanto a fabricantes clásicos como Apple y Samsung, menos inflados en el mercado y más accesibles al público. Entregando características que pueden ser muy similares, como la calidad de imágenes y amplios ecosistemas.

Xiaomi y Vivo, por ejemplo, son los smartphones que registran los precios más baratos del mercado actual. De hecho el último lanzamiento de Xiaomi, el Xiaomi 12 Pro, que también es uno de los mas caros de la marca, bordea los $ 800 mil pesos. Mientras que el iPhone 13 Pro Max, último de Apple, alcanza casi 1 millón 800.