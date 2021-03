YouTube está analizando la posibilidad de ocultar los “no me gusta”, o dislikes, en los videos que se comparten en su plataforma.

A través de sus redes sociales, la compañía indicó que está probando esta opción en respuesta a los comentarios de los creadores sobre el bienestar de quienes suben material.

“Estamos probando algunos diseños nuevos que no muestran el contador de “no me gusta” del público”, indicó.

“Si eres parte de este pequeño experimento, es posible que veas uno de estos diseños en las próximas semanas”, agregó. En la imagen se puede ver el ícono pero sin el número de “no me gusta”.

Eso sí, desde YouTube aclararon que los creadores aún podrían ver el número exacto de “me gusta” y “no me gusta” en los videos desde YouTube Studio.

Por ahora es sólo una prueba que se está aplicando en algunos usuarios, para así recibir retroalimentación que los ayude a tomar una decisión.

Si bien originalmente los “no me gusta” fueron concebidos como una herramienta para ayudar a tener información sobre la recepción de un determinado contenido, con el paso del tiempo se fueron convirtiendo en una forma de acoso.

Creators, you'll still be able to see the exact number of likes and dislikes in YouTube Studio. For viewers, if you're in the experiment, you can still like or dislike a video to share feedback with creators and help tune the recommendations you see on YouTube.

— YouTube (@YouTube) March 30, 2021