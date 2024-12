El recientemente publicado Modelo Magnético Mundial 2025, elaborado por la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA) y el Servicio Geológico Británico (BGS), confirma un fenómeno que ha cautivado a los científicos durante años: el Polo Norte magnético sigue desplazándose de manera constante desde Canadá hacia Siberia.

Este modelo, vigente hasta finales de 2029, es una herramienta esencial para la navegación de barcos, aviones y sistemas GPS, incluidos los que utilizamos diariamente en nuestros teléfonos inteligentes.

A diferencia del Polo Norte geográfico, que permanece fijo en el eje de rotación del planeta, el Polo Norte magnético es un punto móvil influenciado por los movimientos de los metales líquidos en el núcleo externo de la Tierra, situado entre 2.890 y 5.000 kilómetros bajo la superficie.

Este flujo de metales fundidos, principalmente hierro, genera corrientes eléctricas que dan origen al campo magnético terrestre mediante un proceso autosostenido conocido como geodinamo.

El geofísico Bruce Buffett, de la Universidad de California en Berkeley, explicó que sin estos movimientos fluidos, la Tierra perdería su campo magnético en aproximadamente 40.000 años.

NCEI has released the World Magnetic Model 2025 that tracks changes in Earth’s magnetic field: https://t.co/gCTTgldFZV @NOAA @BritGeoSurvey @NGA_GEOINT @CIRESnews pic.twitter.com/jqrDhViRpb

— NOAA NCEI (@NOAANCEI) December 17, 2024