Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

Investigadores de la Universidad Técnica de Darmstadt, Alemania, y de la Universidad de Roskilde, Dinamarca, han descubierto que en materiales como el vidrio y ciertos plásticos, el tiempo podría no ser tan unidireccional como se pensaba, con moléculas que experimentan movimientos reversibles en el tiempo, desafiando nuestra concepción tradicional de su flujo. Publicado en Nature Physics, este estudio revela cómo las fluctuaciones moleculares podrían no distinguir entre pasado y futuro, gracias a un fenómeno denominado "tiempo material". Aunque intrigante, se aclara que esta reversibilidad no implica la posibilidad de revertir el envejecimiento de los materiales, ya que estos siguen evolucionando hacia estados de mayor desorden dictados por la segunda ley de la termodinámica. Este hallazgo plantea interesantes preguntas sobre la naturaleza del tiempo en los materiales y su relación con la física fundamental.