La misión espacial china Chang’e-6, logró recolectar casi 2 kilos de material de suelo del lado oculto de la Luna. Recordemos que, la nave fue enviada al espacio para alunizar en esta misteriosa e inexplorada zona que no es visible desde la Tierra. Se trata de un hito histórico.

De acuerdo con la agencia de noticias Xinhua, la cápsula en total trajo 1.935,3 gramos de muestras, según información entregada este viernes por la Administración Nacional del Espacio de China (CNSA, por sus siglas en inglés).

En una ceremonia celebrada en Beijing, Zhang Kejian, director de la CNSA, entregó el contenedor con las muestras a Ding Chibiao, vicepresidente de la Academia de Ciencias de China.

“Hemos encontrado que las muestras traídas por Chang’e-6 son más viscosas en comparación con las anteriores (Chang’e-5), con la presencia de grumos. Estas son características observables”, informó preliminarmente Ge Ping, subdirector del Centro de Exploración Lunar e Ingeniería Espacial de la CNSA y portavoz de la misión Chang’e-6.

Ahora, los expertos almacenarán y procesarán las muestras, para comenzar las labores de análisis e investigación científica.

Asimismo, científicos de laboratorios de diferentes lugares del mundo podrán enviar solicitudes para estudiar parte de este material y aportar en la exploración de esta desconocida área.

