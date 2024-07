Científicos creen haber detectado dos gases que estarían indicando la presencia de vida extraterrestre en Venus: fosfina y amoníaco. Según los expertos, funcionarían como biomarcadores, es decir, señales de actividad biológica en el planeta.

De acuerdo con The Guardian, los hallazgos fueron presentados en la reunión nacional de astronomía de la Royal Astronomical Society, que se llevó a cabo en Hull, Reino Unido, el miércoles.

¿Fosfina y amoníaco?

Primero, un equipo científico independiente liderado por la profesora Jane Greaves, astrónoma de la Universidad de Cardiff, presentó observaciones preliminares del telescopio Green Bank, donde revelaron la detección preliminar de amoníaco. En la Tierra, este gas se produce por actividad biológica y procesos industriales.

La presencia de amoníaco en Venus no podría explicarse en base a fenómenos atmosféricos y geológicos conocidos del planeta, dicen los astrónomos, por lo que podría ser biológico.

Por otro lado, un grupo de expertos liderado por el Dr. Dave Clements, profesor de astrofísica en el Imperial College de Londres, utilizaron el telescopio James Clerk Maxwell (JCMT), en Hawái, y encontraron fosfina.

En 2020 se desató una polémica en torno a la fosfina porque ya se había detectado en Venus, pero observaciones posteriores no la encontraban. Ahora, Clements dice que sí está allí, ya que pudieron rastrear su firma.

En la Tierra, el gas fosfina se produce por microbios en ambientes donde hay poco oxígeno. Sus fuentes pueden ser por ejemplo heces de algunos animales o actividad volcánica.

“Todo lo que podemos decir es que la fosfina está ahí. No sabemos qué la produce. Puede ser una cuestión de química que no entendemos. O tal vez la vida”, expresó Clements.

¿Vida extraterrestre en Venus?

Venus, sin embargo, es un planeta inhóspito. Su superficie alcanza unos 450°C, lo suficientemente caliente como para derretir metales. Además, tiene una presión atmosférica que equivale a 90 veces la de la Tierra.

Los astrónomos ahora esperan realizar más observaciones en profundidad y complementar la información con revisiones de sus pares.

Si bien no descartan que se trate de gases biomarcadores, la profesora Jane Greaves, dijo que “incluso si confirmáramos ambos (hallazgos), no es evidencia de que hayamos encontrado estos microbios mágicos y que estén viviendo allí hoy”. Asimismo, agregó que aún no hay “ninguna verdad fundamental”.

Nikku Madhusudhan, astrofísico de la Universidad de Cambridge, que no participó de estos estudios, pero estuvo en la charla, dijo al medio que las biofirmas requieren hallazgos “sólidos”. La presencia de amoníaco y fosfina, dijo, “todavía son preguntas abiertas”.

“Si realmente confirman la fosfina y el amoníaco de manera sólida, aumentarán las probabilidades de un origen biológico. El siguiente paso natural será que más personas lo examinen y den argumentos en apoyo o en contra. La historia se resolverá con más datos”, explicó.

“Son hallazgos muy emocionantes, pero hay que destacar que los resultados son solo preliminares y que se necesita más trabajo para aprender más sobre la presencia de estos dos posibles biomarcadores en las nubes de Venus. No obstante, es fascinante pensar que estas detecciones podrían indicar posibles signos de vida o algunos procesos químicos desconocidos. Será interesante ver qué desentierran otras investigaciones en los próximos meses y años”, sumó el Dr. Robert Massey, subdirector ejecutivo de la Royal Astronomical Society.

“Todo esto es motivo de optimismo. Si pueden demostrar que las señales están ahí, bien por ellos”, concluyó Madhusudhan.