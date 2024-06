Muere a los 90 años el astronauta William Anders, autor de histórica foto de la Tierra desde la Luna

A los 90 años, el astronauta William Anders murió luego que se estrellara una avioneta en la que viajaba en las islas San Juan, en Estados Unidos.

Recordemos que Anders dejó su huella en la exploración espacial con una fotografía icónica, Earthrise, tomada durante la misión Apolo 8, la primera misión tripulada en orbitar la Luna.

Según dieron cuenta las autoridades norteamericanas, el avión se estrelló en la costa de Jones Island, siendo confirmado por su propia familia.

Se ha abierto una investigación para determinar las circunstancias del accidente. El sherif del condado, Eric Peter, declaró que los equipos estaban rastreando la zona, pero que aún no habían encontrado ningún cadáver.

En esta fotografía de Nochebuena de 1968, el planeta azul destaca sobre la oscuridad, con la superficie lunar en primer plano. El Apolo 8 entró en la órbita de la Luna el 24 de diciembre de ese año.

Durante la noche, el comandante de la misión Frank Borman, el piloto del módulo de mando James Lovell y el piloto del módulo lunar William Anders, mostraron fotografías de la Tierra y la Luna tal y como las veían desde sus naves espaciales en una retransmisión televisiva en directo desde la órbita lunar.

“Dio a la humanidad uno de los regalos más preciados que un astronauta puede hacer. Viajó al borde mismo de la Luna y nos ayudó a todos a ver algo más: a nosotros mismos”, escribió en X el administrador de la NASA, Bill Nelson, al anunciar la muerte del astronauta.

In 1968, during Apollo 8, Bill Anders offered to humanity among the deepest of gifts an astronaut can give. He traveled to the threshold of the Moon and helped all of us see something else: ourselves. He embodied the lessons and the purpose of exploration. We will miss him. pic.twitter.com/wuCmfHpu3g

— Bill Nelson (@SenBillNelson) June 8, 2024