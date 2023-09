Este jueves la NASA presentó el esperado informe sobre Fenómenos Anómalos no Identificados (UAP por sus siglas en internet), ante una comisión de expertos. Sus conclusiones indican que, por ahora, se debe seguir estudiando.

El estudio había sido encargado en 2022 tras una serie de avistamientos. Por ahora la NASA descarta que sean de origen extraterrestre, aunque no han sido identificados.

“En este punto, no hay razón para concluir que los informes existentes sobre UAP tengan una fuente extraterrestre. Sin embargo, si reconocemos eso como una posibilidad, entonces esos objetos deben haber viajado a través de nuestro sistema solar para llegar aquí. Así como la galaxia no se detiene en las afueras del sistema solar, el sistema solar también incluye a la Tierra y sus alrededores”, indicó la comisión de expertos.

“Por lo tanto, existe una continuidad intelectual entre las tecnofirmas extrasolares, el sistema solar SETI y la posible tecnología alienígena desconocida que opera en la atmósfera de la Tierra. Si reconocemos la plausibilidad de cualquiera de ellas, entonces deberíamos reconocer que todas son al menos plausibles”, agregaron.

The full report by the unidentified anomalous phenomena report (UAP) independent study team can be found here: https://t.co/RoY8p9ce5l

Based on the team's recommendations, NASA will appoint a director of UAP research. At 10am ET (1400 UTC), we'll livestream a briefing from…

— NASA (@NASA) September 14, 2023