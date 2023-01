Desde su lanzamiento, el telescopio espacial James Webb sorprendió a la humanidad con increíbles postales del Universo, revelando, incluso, detalles nunca antes vistos.

Si bien todo el material científico que ha enviado desde que comenzó su misión en 2022 ha sido bastante útil, la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio, conocida como NASA, ya está pensando cómo reemplazarlo.

Al parecer, la agencia espacial tiene ya ideas muy claras al respecto. Hace unos días, miembros de la Sociedad Astronómica de Estados Unidos intercambiaron ideas al respecto, y la NASA desveló importantes detalles de la era posterior al telescopio James Webb.

El sucesor del exitoso telescopio espacial incluso ya tiene nombre preliminar: Habitable Worlds Observatorio (HWO), o sea, Observatorio de Mundos Habitables. Al igual que el James Webb, el HWO se radicaría en L2, punto de balance gravitacional a 1,5 millones de kilómetros de distancia de la Tierra.

