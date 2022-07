Fue la semana pasada cuando Judy Schmidt publicó nuevas fotos del Telescopio Espacial James Webb (JWST), que procesó ella misma a partir de datos públicos de la NASA. La imagen dio la vuelta al mundo y durante el fin de semana, la aficionada a la fotografía astronómica continuó posteando nuevos hallazgos.

La información desentrañada por Schmidt fue publicada por la agencia espacial durante la misma semana en la que se revelaron las primeras imágenes oficiales de JWST. Con ellas, la NASA puso cientos de datos a disposición de la comunidad científica y quienes quisieran saber en detalle el trabajo del James Webb.

Las imágenes reveladas dan cuenta de 2 galaxias espirales, a las cuales llamó ‘galaxias fantasma’. Se trata de M74. y NGC 7496, que se encuentran relativamente cerca de la Vía Láctea y de su tipo ya se habían estudiado anteriormente.

Fue el telescopio espacial Hubble, el que recopiló los primeros datos de galaxias espirales en el vecindario cósmico. Gracias a él se sabe que tienen forma de disco y están compuestas de materia interestelar, estrellas jóvenes de Población I y cúmulos abiertos.

Colorful glowing dust in NGC628/M74. Can confirm something dark and scary might be going on in this galaxy. 😆 Further awesomeness from @janiceleeastro's instantly public JWST program. https://t.co/2tBUmNdA0f pic.twitter.com/wknZz1Duiv

— Judy Schmidt (@SpaceGeck) July 19, 2022