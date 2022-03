La Agencia Espacial Europea (ESA) anunció este jueves la suspensión del lanzamiento de la misión Exomars, que tiene por objetivo buscar evidencias biológicas o geológicas de vida en Marte, ante la imposibilidad de cooperar con la agencia rusa Roscosmos, con la que colaboraba en este proyecto.

La ESA, que dijo alinearse “completamente” con las sanciones impuestas a Rusia por sus Estados miembros tras el inicio de la invasión de Ucrania, apuntó que va a evaluar las opciones disponibles para implementar la misión, para la que se iba a lanzar el róver (vehículo de exploración) en septiembre.

Josef Aschbacher, director general del organismo, añadió en Twitter que la decisión de suspenderla ha sido “difícil pero necesaria”.

Over the past two days, our Member States discussed the impact of the war in Ukraine on ESA’s space programmes. Together, we took a tough – but necessary – decision to suspend the launch of ExoMars foreseen for September with Roscosmos, and to study options for a way forward. https://t.co/BNVODRDMql

— Josef Aschbacher (@AschbacherJosef) March 17, 2022