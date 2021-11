Este viernes el cielo presentó uno de sus eventos más grandes del año: su último eclipse lunar del 2021. Si no lo viste, o quieres verlo otra vez, te dejamos algunas fotografías de cómo se vio en el mundo.

A primeras horas de este viernes, Chile pudo presenciar el último eclipse parcial lunar del año que, a su vez, fue el evento en su tipo más largo del siglo.

Un eclipse lunar se produce cuando el sol, la Tierra y la luna están, en ese orden, alineados en el espacio. La sombra que proyecta la Tierra cae sobre la superficie de la luna y así es cómo observamos esta oscuridad en el satélite.

Sin embargo, puede que muchos se hayan perdido la oportunidad de apreciar el fenómeno astronómico.

Los próximos eclipses

Pero no hay necesidad de entristecerse por haberse perdido el gran evento este viernes, ya que el próximo año Chile contará no con uno, si no que con dos eclipses totales de luna.

De acuerdo al Instituto Geográfico Nacional de España, en Sudamérica se podrá ver este fenómeno el 16 de mayo y el 8 de noviembre del 2022.

Por otro lado, Harold Francke, astrónomo del observatorio ALMA, contó hace unas semanas a BiobioChile que se espera un eclipse parcial de sol el 30 de abril del 2022, que será visible en el sur de Chile y Argentina.

Las fotografías que dejó el eclipse

De todas formas, las redes sociales quisieron mostrar cómo se vio el último eclipse del 2021, y acá te dejamos algunas fotos.

#EclipseLunar En las primeras horas de este viernes los salvadoreños han podido disfrutar del eclipse lunar parcial más largo, registrado por última vez en el año 1441. El fenómeno ha tenido una duración de más de tres horas. pic.twitter.com/UcSORHOCF9 — Noticiero Occidental (@NoticieroOccid2) November 19, 2021